Así nació la música que dio vida a la película «Cuando sea joven»

Verónica Castro y Natasha Dupeyrón en «Cuando sea joven». (Crédito: Pantelion Films)

(CNN Español) — Este fin de semana llegó a los cines de Estados Unidos la cinta «Cuando sea joven» (Pantelion Films), que marca el regreso de Verónica Castro a la gran pantalla, protagonizando la producción junto a Natasha Dupeyrón.

Se trata de una historia adaptada al español de la cinta coreana «Miss Granny», escrita y dirigida por el creador de la serie «El juego del calamar», Hwang Dong-Hyuk.

La trama lleva a Malena, interpretada por Verónica Castro, una mujer de 70 años, a vivir de nuevo los ansiados 20 años. Por cuestiones del destino se convierte en María (Dupeyrón) y hace su sueño realidad de ser cantante.

No solo vuelve a tener 22 años sino que también se convierte en la vocalista de la banda de su nieto, a quien antes de ella «desaparecer», le pide que no deje de perseguir sus sueños.

La música, una protagonista estrella en «Cuando sea joven» Y precisamente esa protagonista omnipresente en la película, la música, estuvo a cargo de Julio Reyes Copello, productor colombiano y actualmente con siete nominaciones a los Latin Grammy 2022, entre ellas en la categoría productor del año.

Reyes Copello estuvo a cargo de la producción ejecutiva, reimaginó seis de las canciones que conforman la banda sonora y creó los temas originales restantes. Esos seis temas son reversiones traídas a la modernidad de clásicos boleros.

«Me enamoré de la idea de revivir estas joyas nuevamente, de traerlas a un lenguaje moderno. Digamos que esto ya había pasado antes, cuando Luis Miguel hizo los boleros y cuando Charlie Zaa revivió los tríos, pero no existían redes sociales», dijo Reyes Copello a Zona Pop CNN a través de Zoom.

«Vi esto como una gran oportunidad de unir a esas cuatro generaciones que hacen parte de la familia latinoamericana: abuelo, papá, hijo, nieto, alrededor de esta experiencia y me pareció, además de ser una idea brillante, un reto grandísimo de poder encontrar el lenguaje que no ofende a las versiones originales y a los que los que las escucharon y que sea lo suficientemente cool para las nuevas generaciones», agrega el productor.

Natasha Dupeyrón (centro) como María en «Cuando sea joven» (Crédito: Pantelion Films)

De clásicos a la modernidad Precisamente las redes sociales y en específico las plataformas de streaming musical tienen mucho que ver en «Cuando sea joven». Desde el tráiler lo anticipaban, el poder que tiene llegar a un playlist en plataformas como Spotify y cómo esto puede cambiar el destino de una agrupación.

Uno de los clásicos que más emocionó a Copello en su reimaginación fue «Recuérdame». Este es un tema de José del Prado conocido a través del dúo mexicano Hermanos Rodríguez Gil e interpretado magistralmente en la cinta por Dupeyrón.

«Me llamó muchísimo, muchísimo la atención como quedó Recuérdame. Yo por lo menos no me acordaba (de la canción), como que la tenía en la última gaveta de la memoria escondida y me encantó revivirla y encontrarle como ese lenguaje, traer más guitarras atmosféricas, seguir con un bolero pero con el audio destruido expresivamente», dijo el productor colombiano.

La tarea de rejuvenecimiento de temas del antaño es una que Reyes Copello ataca con el corazón en la mano y dejando detrás la mente.

«Lo que siempre me ha funcionado en los procesos creativos es librarme (de) la razón y hacerlo desde una aproximación absolutamente emocional, qué se siente bien. Y ahí es donde uno se encuentra con el ADN original de de la canción y como traduzco y como visto ese ADN y teniendo los recursos sonoros que tengo hoy en día para que sigan estando servicio de esa emoción que está contenida dentro de la cancion», explica el productor.

Esta banda sonora también está compuesta por temas que fueron coescritos y producidos por Reyes Copello, como «Nadie sabrá» interpretada por Jesús Navarro de Reik; o «Dejé de amar», interpretada por Marc Anthony y Felipe Muñiz, padre del cantante.

«Decidimos completar ese concepto tan bonito en todo el soundtrack y atacarlo por todas las avenidas. Entonces fue revivir clásicos y escribir canciones inéditas en un estilo que es timeless . Entonces así aparece la canción que escribimos con Jesús para Jesús. Y está el dueto que está cantando Marc Anthony con su papá, que también es una joyita. Esas son dos canciones inéditas», agrega Reyes Copello.

«Cuando sea joven» está disponible en más de 300 salas de cine en Estados Unidos. La banda sonora la puedes escuchar en Apple Music y Spotify.

