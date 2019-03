Así lucen los personajes de Game of Thrones tras 8 temporadas

Entornointeligente.com / Ya no podemos esperar para el estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones . En esta nota te dijimos todo lo que debes saber sobre este esperado estreno y en esta otra te mostramos el tráiler que nos dejó a todos con la curiosidad a mil. Por fin la espera está por terminar, pues a partir del 14 de abril sabremos poco a poco cómo se resolverá esta gran saga y quién se sentará en el Trono de Hierro para gobernar a los siete reinos. Han pasado ocho años desde que vimos por primera vez a personajes como Jon Snow, Daenerys Targyaren, Arya, Bran y Sansa Stark , entre muchos otros. Con el paso de las temporadas algunos se han incorporado y MUCHOS han muerto. Para que te des una idea del paso del tiempo arriba te dejamos una hermosa fotogalería con el antes y después de los personajes principales de Game of Thrones (bueno, de los que llegaron con vida a la última temporada). En ella podrás ver cómo han cambiado los actore del elenco. Mientras que algunos se han transformado completamente, como Arya y Bran Stark hay otros que lucen prácticamente iguales. LINK ORIGINAL: Vanguardia

