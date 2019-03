Así luce la mamá de Enrique Iglesias en bikini a los 67 años

Entornointeligente.com / Amaro promueve el vivir y relacionarse sin condiciones con “Te voy a amar” La socialite hispano-filipina es madre de cinco hijos, tres de ellos —Enrique, Julio y Chábeli— producto de su matrimonio con el cantante Julio Iglesias. Y aunque ya ronda las siete décadas de vida , Preysler sigue teniendo una silueta delgada y una piel radiante.

Al menos eso es lo que la gente piensa en redes sociales, luego de que aparecieran imágenes suyas en bañador, una de cuando tenía 20 años, y otra, a sus 67.

Ver esta publicación en Instagram

¡Increíble! A sus 67 años de edad #IsabelPreysler luce tan bien en bikini como cuando tenia 20 años, ¿no crees?

Una publicación compartida de Suelta la Sopa (@sueltalasopatv) el 23 Ago, 2018 a las 7:38 PDT

“Ella siempre ha sido delgada y se cuida lo que come”, señaló la usuaria @karla_brenest junto a las fotos difundidas por “Suelta la Sopa”. “Muy guapa la señora, toda su vida ha lucido hermosa”, agregó @ramvianester.

En general, le llovieron halagos a la mamá de Enrique, y muchos agradecieron poder ver una imagen reciente de Isabel.

Ver esta publicación en Instagram

Wishing a very Happy Brithday to Enrique's beatiful MOTHER Isabel Preysler hoping you health and happiness. 🎂🎂💐 @isabelpreysler Happy Brithday #isabelpreysler #enriqueiglesias

Una publicación compartida de Enrique Iglesias 🇦🇿 Active (@enrique_iglesias_azerbaijan) el 17 Feb, 2018 a las 11:46 PST

Con información de Telemundo

LINK ORIGINAL: Noticias 24

Entornointeligente.com