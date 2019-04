¡ASÍ LO DIJO! Marco Rubio sobre allanamiento de inmunidad parlamentaria a Guaidó: Las protestasâ¦

Entornointeligente.com / El presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, anunció este 1 de abril que ordenó a la ANC el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y remitió la orden a la Fiscalía para continuar el proceso penal en su contra. Composición Maduradas. Fotos: 14yMedio/El Periódico A pocos minutos de conocer esta medida arbitraría el senador republicano Marco Rubio consideró que esta podría ser una medida para desviar la atención de las protestas espontáneas que se mantienen en el país por la falta de agua y luz. “La inmunidad legislativa nunca ha impedido al régimen de Maduro la detención de miembros de la legítima Asamblea Nacional. Pero las protestas de los últimos días en #Venezuela los está desconcertando. Son espontáneas y orgánizadas. Se trata de la falta de electricidad y el agua, no solo de la política”, comentó en sus redes sociales. Legislative immunity has never stopped the #MaduroRegime from arresting members of the legitimate National Assembly. But protest of last few days in #Venezuela are unnerving them. They are spontaneous & organic. They are about lack of electricity & water not just politics. https://t.co/uyswJpblgD — Marco Rubio (@marcorubio) April 1, 2019 En un tuit anterior había denunciado también el uso de colectivos “paramilitares” para repeler estas manifestaciones. Spontaneous protests last night & again today all across #Venezuela due to lack of electricity & water. #Maduro is relying on armed paramilitary gangs to put down these protests. Military leaders stand by & allow armed gangs to operate with impunity. https://t.co/kTTnPOOXcI — Marco Rubio (@marcorubio) April 1, 2019 Maduradas RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

