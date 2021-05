Así llegan los cuatro semifinalistas, que fueron los 4 más destacados en la temporada

Entornointeligente.com / Por Nacional, Urunday Universitario por un lado, Biguá y Olimpia por el otro, comenzarán a protagonizar desde este lunes las semifinales de la Liga Uruguaya de Basquetbol, siendo, casualmente, los mismos cuatro equipos que terminaron en lo más alto una vez concluida la temporada regular.

En este análisis veremos cómo llega cada equipo a esta instancia.

La primer semifinal la disputarán Nacional y Urunday

Nacional es un equipo con mucha categoría, que tiene jugadores Clase “A” como Esteban Batista, figuras que te definen encuentros como Carlos Cabezas y Manuel Romero, y extranjeros que se desempeñaron de muy buena manera durante toda la temporada regular. La alta cuota goleadora de Dominique Morrison, los rebotes ofensivos y el gran juego bajo el aro de Charles Mitchell y los aportes defensivos en momentos claves de Devon Collier.

El tricolor llega de la mejor manera gracias al buen desempeño dentro de la cancha y a los días de descanso que se ahorró debido a poder eliminar a su rival, Defensor Sporting, sin necesidad de irse a un tercer encuentro.

Por su parte, Urunday Universitario también viene entonado luego de eliminar a Peñarol sin necesidad de un tercer partido y evitando la posibilidad de que haya una semifinal clásica.

El Estudioso goza de uno de los mejores planteles del basquetbol uruguayo, jugadores experientes como Martín Aguilera, quien se desempeña muy bien defensivamente, Nicolás Delgado que da aire en momentos claves y juega muy bien bajo el aro. Los extranjeros son una pieza fundamental, Marcus Elliot, quien demuestra estar a la altura de cualquier circunstancia a pesar de ser de los más veteranos del plantel, Corbin Jackson y Tyrone Lee son fundamentales a la hora de plantar una buena defensa, impedir que el rival se desempeñe de buena manera bajo el aro, y cruciales a la hora de tomar rebotes defensivos. Y los 2 demonios, los 2 problemas para cualquier equipo que toque tenerlos enfrente, Facundo Medina y Germán Silvarrey, 2 jugadores que son fundamentales, no solo por su alta efectividad desde la línea de los 6,75 metros, sino porque ellos son los responsables de que el equipo por momentos mantenga la calma y el buen juego.

Urunday tiene un entrenador como Héctor Da Pra, quien a veces falla pero que es caracterizado por leer inteligentemente los encuentros, particularmente cuando llega la recta final del mismo. Y del otro lado está Nacional, quien tiene un entrenador experiente como lo es Leonardo Zylbersztein, quien sabe afrontar instancias decisivas y sobretodo sabe lo que significa ser campeón de la Liga Uruguaya de Basquetbol. Esta serie semifinal es un cruce que por el momento se mantiene como incógnita, ya que en la temporada regular no pudieron enfrentarse debido a que Nacional tuvo casos positivos de COVID-19. De igual forma todo aparenta a que será un gran espectáculo con mucho nivel dentro del campo de juego. Y con el aditivo de que quien la gane disputará por primera vez las finales del nuevo formato de competencia de Liga Uruguaya de Basquetbol.

La segunda la disputarán Biguá y Olimpia

Biguá es un gran equipo, con jugadores experientes como Iván Loriente, con mucho poderío ofensivo con Víctor Rudd y Santiago Vidal desde la línea de los 6,75 metros, Hatila Passos quien está acostumbrado a desempeñarse de la mejor manera bajo el aro, y Donald Sims, quien para muchos es la gran figura de la Liga Uruguaya de Basquetbol 2020/21.

El Pato de Villa Biarritz trastabilló por momentos en el segundo partido, pero terminó eliminando a Malvín sin necesidad de irse a un tercer encuentro.

Por su parte, Olimpia no la tuvo tan fácil con Capitol y tuvo que esperar hasta el tercer encuentro para poder cantar victoria y avanzar a la siguiente ronda. La Máquina Blanca es el único de los equipos clasificados que perdió un encuentro en instancia de Cuartos de Final.

El Olimpista fue el mejor equipo de la temporada regular, y quien lo haya visto, nota que siempre pregonó el juego colectivo. Tiene a Pablo Macanskas y Abel Agarbado, quienes generalmente no terminan con las brutales estadísticas que se ven en otros jugadores, pero que hacen un trabajo inmenso y exhaustivo dentro del campo de juego para que el equipo consiga el triunfo. Zygimantas Riauka, quien no está en su mejor nivel, pero no deja de ser un infierno bajo el aro para cualquier rival. Brían García, jugador bastante habilidoso y ágil a la hora de penetrar la defensa rival y anotar una bandeja. Y la figura del equipo, el norteamericano Skyler Hogan, quien es bastante completo, tiene buen dribbling, buen tiro en suspensión y formidable capacidad de resolver efectivamente desde la línea de los 6,75 metros.

Olimpia tiene un entrenador como Gerardo Jauri, quien está acostumbrado a disputar este tipo de cruces en instancias decisivas, y a quien no le tiembla el pulso pensar en una hipotética final ya que no sería la primera vez que le toca estar presente en una. Y por el otro lado está el argentino Hernán Laginestra, quien dejó una buena imagen en el basquetbol argentino dirigiendo a Ferro, pero que hasta el momento no tenía experiencia dirigiendo en el basquetbol uruguayo, por ende por momentos fue una incógnita durante la temporada regular. En la temporada regular Biguá venció a Olimpia 90-82. Pero a estas alturas esto no deja de ser solo un número. Será un gran cruce de semifinal, cruce que para muchos es incluso una final adelantada. Sin duda alguna, sin importar el vencedor, este cruce será uno de los más atractivos de la Liga Uruguaya de Basquetbol.

