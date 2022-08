'As imagens não saem da minha cabeça', conta instrutor que acompanhou salto de paraquedas que acabou em morte

Entornointeligente.com /

01/08/2022 09h27 Atualizado 01/08/2022

‘As imagens não saem da minha cabeça’, conta instrutor que acompanhou salto de paraquedas

Neste domingo, o Fantástico mostrou um salto de paraquedas que saiu do controle em Boituva (SP), e terminou com a morte de um aluno, o empresário Andrius Pantaleão. O vídeo, obtido com exclusividade, mostra o momento em que Andrius despenca em queda livre por cerca de dois mil metros, até bater no portão de uma casa de Boituva.

«O que eu posso dizer é que eu fiz tudo que eu podia fazer, mesmo assim as imagens não saem da minha cabeça», conta Paulo César Mirkai, o instrutor que acompanhou Andrius no salto.

Um inquérito policial vai tentar responder o que aconteceu, o delegado que investiga o caso diz que há problemas no esquema de segurança do paraquedismo na cidade e que conseguiu que a justiça suspendesse os saltos na capital brasileira do paraquedismo.

Veja a reportagem completa:

Salto de paraquedas termina em morte e levanta discussão sobre segurança no esporte

