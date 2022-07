Así hicieron el seguimiento al pitbull Thor que atacó a un bebé en Ñemby

Entornointeligente.com /

Luego de que se viralice un video donde supuestamente el director del Mercado 4 , Juan Villalba , se refiere de manera despectiva hacia una persona, amenazando con desafectar la entrada del comercio de una permisionaria , el funcionario se pronunció al respecto asegurando que es un montaje , pero dijo desconocer cuál sería el trasfondo.

Aseguró que si bien conoce a la permisionaria , no tiene un trato directo con la misma. «Ni siquiera me discutí con ella, no me pelee, nunca ni siquiera nos gritamos», dijo en entrevista con ABC.

Sin embargo, aseguró que la permisionaria vive para tirotear todo el trabajo que están realizando en el Mercado 4 , desde su administración. Agregó que solo ante la situación, que llegó a un extremo, se vio obligado a responder.

Dijo además que la permisionaria se pasa haciendo denuncias de manera irresponsable, llegando incluso hasta Federico Mora, Jefe de Gabinete de la Municipalidad , sin embargo nunca presentó una denuncia formal como para que se abra un sumario.

«Nunca ha tenido en cuenta los avances que hemos logrado en el Mercado. Los aumentos en las recaudaciones, las mejores en la infraestructura, bajamos los niveles de peligrosidad en cuanto a los siniestros», aseveró Juan Villalba , quien dice además que trabajan de sol a sol para que el Mercado 4 sea un centro comercial competitivo y atractivo , como también mejorar la convivencia.

Negó denuncia de «loteamiento» del Mercado Sobre los pagos que Lourdes Gamarra denunció que hace para poder liberar el ingreso a su local, el director del Mercado 4 dijo que es totalmente mentira. Sin embargo, explicó que las transferencias son entre permisionarios y particulares, aclarando que la administración municipal recién se involucra en el momento de realizar la transferencia del espacio, según establece la ordenanza municipal .

Dijo que en todo caso la permisionaria quizás haya pagado el monto referido (G. 300 millones) durante administraciones anteriores , asegurando que en este periodo «cortaron» toda transferencia realizada a la ligereza como se hacía anteriormente. «requerimos hasta el último documento de las personas interesadas para asegurar que no se realice una transacción comercial entre ellos y sanear para darle una nueva cara y altura moral al Mercado 4″.

De todas formas agregó que ni él ni nadie pueden controlar lo que un permisionario ofrece a un tercero, pero ejerce todos los controles que la ordenanza le permite para asegurar que se den las condiciones para realizar las transferencias, en caso contrario asegura que no la otorga.

También dijo que es totalmente mentira que se está loteando el Mercado 4 a favor de funcionarios municipales. Dijo que en los 8 meses que está frente a la administración solo se hicieron 3 adjudicaciones, ninguna a funcionarios municipales, y si bien la ordenanza no impide a los mismos ser adjudicados, aseguró que por ética no otorgaría un espacio a un funcionario municipal. Invitó a la ciudadanía a revisar los informes publicados, además de estar abierto a que se realice una auditoría, de ser necesaria.

Comerciante ratifica su denuncia Lourdes Gamarra , comerciante que denunció a Juan Villalba, se ratificó en su denuncia con respecto a que el director la amenaza con desafectar la entrada de su local. Además aseguró que el mercado se está «loteando» por la administración municipal, sin embargo las autoridades hacen caso omiso.

Dijo además que fue Juan Villalba quien «solito» fue hasta el frente de su local para decir todo lo que dijo. Ella tuvo la iniciativa de revisar el circuito cerrado de su local al ver que Juan Villalba publicó en su cuenta de Twitter que se tomó un descanso a la madrugada frente al comercio, durante la jornada de recapado asfáltico que se realizó en el mercado.

