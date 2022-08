Así funcionará el satélite de la NASA para la exploración de agua en la Luna

Entornointeligente.com /

El satélite está integrado en el cohete del Space Launch System (SLS) y será parte de la misión Artemis I sin tripulación, que se lanzará próximamente. En órbita alrededor de la Luna, el Lunar IceCube utilizará un espectrómetro para estudiar el hielo lunar. Misiones previas revelaron hielo de agua en la Luna, pero el Lunar IceCube ampliará el conocimiento de la NASA sobre la dinámica del hielo lunar. Lee también: Conoce a las escolares del Rímac y San Martín de Porres que viajarán a sede de la NASA ¿Cómo funcionará el CubeSat? Los científicos están interesados ??en la absorción y liberación de agua del regolito, que es lo que conforma la superficie rocosa y polvorienta de la Luna. Con el Lunar IceCube investigando este proceso, la NASA puede mapear estos cambios mientras ocurren en la Luna. El Lunar IceCube también estudiará la exosfera, la fina capa, similar a una atmósfera, que rodea la Luna. Al comprender la dinámica del agua y otras sustancias en nuestro satélite, los científicos podrán predecir los cambios estacionales del hielo lunar que podrían implicar su uso en el futuro como un recurso muy valioso. Todo esto se logrará con un CubeSat eficiente y rentable que solo pesa 14 kilos. El Lunar IceCube es uno de varios CubeSats que viajan a la Luna a bordo de Artemis I. Estos pequeños satélites, junto con las futuras misiones de Artemis, aumentarán nuestro conocimiento para vivir y trabajar en la Luna y posteriormente en Marte. El Lunar IceCube está financiado por el programa Next Space Technologies for Exploration Partnerships de la NASA, o NextSTEP, en apoyo de la Advanced Exploration Systems Division de la NASA dentro de la Exploration Systems Development Mission Directorate. La misión Lunar IceCube está dirigida por la Universidad Estatal de Morehead en Morehead (Kentucky), el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt (Maryland), el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en el sur de California, el Katherine Johnson Independent Verification and Validation Facility de la NASA en Fairmont (Virginia) yel Busek Space Propulsion and Systems en Natick en Massachusetts. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? La ingeniera Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Espaciales de la NASA, explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb y la contribución a la investigación del Perú y el mundo. ?? https://t.co/DcnLIeLuQv ? Sofía Pichihua ( @zophiap ) pic.twitter.com/kpdKIiRch1

