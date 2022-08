Así funcionan los tratamientos actuales para la psoriasis en placa

Entornointeligente.com /

Hace 30 años, los pacientes debían entrar en una caja de luz 3 veces a la semana durante 12 semanas.

Más de 125 millones de personas padecen psoriasis en todo el mundo. Foto: Shutterstock

La psoriasis es una enfermedad cutánea crónica común que afecta a más de 125 millones de personas en todo el mundo. Causa parches escamosos en la piel y también puede afectar las uñas. Puede tener un impacto severo en la calidad de vida del paciente.

Los medicamentos que tenemos ahora son notablemente más efectivos y relativamente seguros que en el pasado. Hace 30 años, los pacientes debían entrar en una caja de luz 3 veces a la semana durante 12 semanas, usar alquitrán por la noche y cremas humectantes por la mañana.

Sin embargo, aunque hemos avanzado, eso no significa que no haya desafíos en el manejo de la psoriasis hoy día. Muchos pacientes todavía son reacios a tomar agentes biológicos porque les preocupa su perfil de seguridad, y algunas personas dejan de tomar sus medicamentos cuando les va bien. Lo toman cuando están mal y no lo toman cuando las cosas van mejor. Por lo tanto, la educación es clave para avanzar en el manejo de estos pacientes.

Uno de los nuevos agentes disponibles para el tratamiento de la psoriasis en placas es Deucravacitinib. Una nueva molécula diseñada para unirse a la porción TYK2 de la proteína JAK implicada en la fisiopatología de la psoriasis, llegando a modificar su estructura y por ende, su función, dando como resultado la inhibición de las vías inflamatorias mediadas por las interleuquinas 12 y 23 e interferón tipo 1.

Este punto es importante, ya que de esta forma el agente no está inhibiendo todas las proteínas JAK; solo está inhibiendo algunas vías en particular. Por lo tanto, no está dando como resultado todos los eventos adversos tales como trombosis, malignidad o triglicéridos altos, que se verían si se inhibieran todas las moléculas JAK1, JAK2, JAK3, etc.

En cuanto a cómo funciona, son 6 mg por boca todos los días. Como resultados, tuvo un puntaje PASI de 75, es decir, se ha experimentado una reducción del 75 % en el índice de gravedad y área de la psoriasis. También tuvo una buena eficacia en PsA (artritis psoriásica).

De cara al futuro, los próximos pasos en el campo de la piel y la psoriasis musculoesquelética podrían ser la búsqueda de criterios de valoración y tratamientos personalizados. Esto podría incluir más usos de puntajes PASI adaptados a partes específicas del cuerpo, así como tratamientos personalizados de acuerdo con ciertos factores genéticos y desencadenantes ambientales. Mientras tanto, una lista de medicamentos arroja luz sobre el futuro del desarrollo de fármacos en la psoriasis en placas y el PSA.

