Así funciona MMXN, la criptomoneda vinculada al peso mexicano

Entornointeligente.com / (CNN Español) — Bowen Zhou, CEO de Moneta Digital , presentó a mediados de junio el token MMXN «la primera stablecoin mexicana» con una tasa de conversión que promete ser siempre de 1 MMXN a 1 peso mexicano.

A diferencia de otras criptomonedas como bitcoin o ethereum , MMXN es una stablecoin , una clase de criptomoneda estable ya que « por cada moneda estable acuñada, debe haber una unidad de fíat en valor equivalente colocada en una reserva bancaria regulada para respaldar el valor de la moneda estable en cuestión», dijo Zhou a CNN. « Por lo tanto, el libro está equilibrado y el valor de MMXN está asegurado y respaldado por la reserva fiduciaria autorizada y regulada», agregó.

Otras stablecoin en el mercado —vinculadas con el dólar— son Tether (USDT), Paxos Standard (PAX) y Binance USD (BUSD).

De acuerdo con Moneta Digital, una moneda de precio estable «es fundamental» para la adopción masiva de la tecnología de blockchain en México, la cual permite la transferencia de un activo de un lugar a otro sin la intervención de terceros.

“Creemos firmemente que MMXN traerá un avance significativo en los activos digitales para el mercado de LATAM, aprovechando la infraestructura blockchain y cerrando la brecha entre los sistemas financieros tradicionales y las criptomonedas”, se lee en el libro blanco de MMXN.

Zhou dijo a CNN que al ser la primera stablecoin vinculada al peso mexicano, no hay competencia directa en el país, pero que el MMXN compite indirectamente con otras monedas estables vinculadas al dólar. Zhou asegura que en términos de usabilidad, el MMXN brinda servicios para un mercado diferente ya que los usuarios en México « tienen la necesidad de usar una moneda estable vinculada a su moneda nativa».

publicidad En cuanto a la adopción, un reporte realizado por CoinMarketCap destacó que durante el primer trimestre de 2020 los usuarios de criptodivisas de entre 18 a 24 años aumentaron en nueve países, en comparación con el trimestre anterior.

Los nueve países con al menos un 80% de crecimiento de usuarios fueron: Nigeria con un aumento del 210,6%, seguido por Australia (158,07%) y España (120,71%). Otros países que destacaron fueron Canadá (112,45%), México (97,33%), Reino Unido (91,48%), Colombia (85,07%), India (83,07%) y Pakistán (81,79%).

Según Moneta Digital «l a capitalización del mercado [de criptomonedas] en México es, en la actualidad, de aproximadamente $400 millones de dólares y creciendo».

¿Quién está detrás de MMXN? El token es emitido por Moneta Digital Company y custodiado por Delchain y Deltec, dos empresas de servicios financieros que están aprobadas, reguladas y autorizadas por la Comisión de Valores de las Bahamas.

«Las Bahamas es un Centro Financiero Internacional (CFI) regulado y totalmente compatible, y es un participante activo en organizaciones multilaterales establecidas para determinar y monitorear estándares para la regulación y la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT)», dijo Zhou.

Sin embargo, esta criptodivisa no cuenta con el respaldo de autoridades bancarias mexicanas. El Banco Central de México ( Banxico ) «considera que los activos virtuales no representan algún tipo de moneda, servicio o producto financiero» y según lo establecido en el artículo 34 de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera , «el activo virtual no es una moneda de curso legal y no está respaldada por el Gobierno Federal, ni por el Banco de México.

Alejandro Díaz de León, actual gobernador de Banxico dijo en la conferencia virtual sobre el reporte de estabilidad del sistema financiero que se mantiene una «sana distancia» entre los criptoactivos y los sistemas financieros.

«Los criptoactivos están en su territorio, están en su espacio y sentimos que tenemos que ser cuidadosos de esa sana distancia entre los dos precisamente para evitar confusiones de cara al consumidor», dijo Díaz de León, e indicó que actualmente las instituciones financieras «no tienen permitido, por ejemplo, financiar posiciones apalancadas en criptoactivos, recibirlos como colateral o inclusive ofrecer ellos de manera directa un portafolio de estos criptoactivos».

Sin embargo, durante la conferencia virtual Díaz de León no se refirió a ninguna criptomoneda en específico e indicó que actualmente se «está haciendo una reflexión muy profunda, acerca de cómo proveer de la manera posible monedas digitales o inclusive las llamadas monedas digitales provistas de manera directa por los bancos centrales».

Por su parte, Zhou recalcó a CNN que « el MMXN no es de ninguna manera un reemplazo del peso mexicano (MXN)» y que no se considera una moneda fíat o un activo de inversión « ya que su valor se mantiene 1:1 vinculado a MXN». Zhou dijo que el MMXN está diseñado para agregar valor a la economía mexicana « para que pueda mantenerse a la vanguardia en comparación con otros países de LATAM o incluso a nivel mundial».

«A medida que el marco regulatorio se conforma dentro de México, estamos haciendo todo lo posible para mantenernos autorregulados y cumplir con los estándares y regulaciones internacionales para asegurarnos de que cumplimos plenamente, y de que somos transparentes en nuestra operación», agregó.

Piénsalo dos veces antes de invertir Comprar o invertir en cualquier tipo de criptomoneda debe ser una decisión informada, ya que las criptodivisas, a diferencia del dinero fíat o por decreto, no están respaldadas por ningún gobierno por lo que si se almacena una criptodivisa, como MMXN, con una empresa de terceros y esta cierra o es hackeada, el gobierno no tiene la obligación de intervenir ni de ayudar a los afectados a recuperar su dinero.

Además, los estafadores han sacado provecho del auge de las criptomonedas. De octubre de 2020 a marzo de 2021, alrededor de 7.000 personas reportaron haber perdido más de US$ 80 millones en estafas, según indicó la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés).

Cuánto vale MMXN Según Moneta Digital, por cada peso depositado se emitirá un MMXN «ni más ni menos». De la misma forma un MMXN puede ser canjeado por un peso mexicano.

La compra mínima de MMXN es de 100 pesos mexicanos y el monto máximo de compra es de 25.00 pesos mexicanos.

Para qué se pueden usar el MMXN Bajo la idea de convertirse en el vehículo de entrada y salida del peso mexicano a las plataformas de activos digitales, así como permitir el comercio e intercambio eficiente «sin fronteras», Moneta Digital espera que MMXN sea utilizada en los siguientes casos:

Como reserva de valor, que es cuando un activo retiene su valor a lo largo del tiempo. Para comprar, vender e intercambiar criptomonedas, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) y Tether (USDT). Moneta Digital espera que en un futuro el MMXN pueda ser utilizada dentro de servicios y productos financieros, y para realizar pagos. «E stamos trabajando con nuestros socios para integrar al MMXN en sus operaciones existentes, donde los usuarios eventualmente podrán comprar sus necesidades diarias tan simples como una taza de café».

En cuanto a «productos financieros», Moneta Digital dijo que estos serían los productos y servicios que sus socios podrán ofrecer mediante el uso o la integración del MMXM, según las regulaciones vigentes.

Por último, está el uso de el MMXN en el envío de remesas. « MMXN es una parte crucial del ecosistema de remesas para los usuarios mexicanos e internacionales que necesitan una stablecoin vinculada al peso mexicano», dijo Zhou a CNN e indicó que esto no puede realizarse sin socios que actualmente estén dentro de la industria de remesas, ya que el MMXN no está diseñada para reemplazar modelos comerciales actuales y futuros, sino para ayudarlos a mejorar su eficiencia.

« Moneygram, por ejemplo, ha trabajado con XRP para abordar el problema y lo ha hecho con éxito, aunque con menos eficiencia. Con MMXN, empresas como Moneygram podrán mejorar significativamente sus productos y servicios», dijo Zhou.

En dónde puedo comprar y vender MMXN Al igual que otras criptomonedas, el token MMXN puede comprarse y venderse en la plataforma de intercambio Mexo.io, « la segunda casa de cambio de criptomonedas más grande de México», según Moneta Digital .

Para comprar MMXN se deben seguir los siguientes pasos:

Registrarse en la plataforma Mexo.io , verificar su identidad y vincular el método de autenticación en dos pasos Google 2FA . Ingresar una orden de compra por la cantidad de MMXN que se quiera adquirir y completar la transferencia bancaria con los requisitos necesarios. Los MMXN comprados serán recibidos en la cartera de Mexo cuando la transferencia sea confirmada.

