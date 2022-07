Así fue la semana en WWE: Escándalos sexuales y dimisiones dentro del gobierno de Boris Johnson

Entornointeligente.com /

A caba una semana convulsa en WWE… y ya van unas cuantas. Y es que, para que comprendamos la grandeza de WWE , estos días hemos sido testigos de cómo su nombre se veía ligado a una de las noticias no solo de esta semana sino de lo que va de aáo, la dimisión «forzada» que no forzosa del Primer Ministro británico Boris Johnson . Hablando en clave norteamericana, siguen surgiendo más detalles sobre los escándalos sexuales en los que se ha visto envuelto el Presidente de la compaáía, Vince McMahon . Todo esto y mucho más en una semana tan convulsa como habitual en WWE.

Si el dinero hablara Si el dinero hablara seguramente perdería valor ya que esta misma semana hemos conocido que el mandamás de WWE Vince McMahon habría pagado 12 millones de dólares a 4 exempleadas de la compaáía para comprar su silencio tras haber mantenido relaciones sexuales con ellas . Si fueron consentidas o no es algo que está siendo investigado en este momento, y mientras tanto, fue el propio Vince, seguramente obligado por los accionistas, el que dio un paso al lado dejando parte de sus labores representativas aunque no así sus labores como jefe del equipo creativo de la mayor empresa de entretenimiento del mundo.

Desde que salieran a la luz las primeras acusaciones, filtradas por The Wall Street Journal hace un par de semanas, el seáor McMahon ha aparecido en televisión más veces que en los últimos 4 aáos, con la simple intención de aparentar que aquí no pasa nada y de que esto no le afecta, y es que en esa misma línea son las noticias que nos llegan desde bastidores gracias a Dave Meltzer que, le creamos o no, es siempre una fuente a tener en cuenta.

