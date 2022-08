Así fue la reacción de Carmela Longo ante la metida de pata que le hizo a Ana Gabriel (Tweet)

Entornointeligente.com /

En los últimos días circuló la noticia en las redes sociales que la cantante mexicana, Ana Gabriel podría presentarse en Venezuela. A pesar de esto, el pasado miércoles 24 de agosto , la intérprete de ‘’Cosas del amor’’ desmintió la información que dio la periodista venezolana de farándula, Carmela Longo , sobre su visita a Venezuela para presentarse.

Por tal motivo, la periodista Carmela Longo se disculpó con la cantautora mexicana y respondió a su tuit, por la información dada : «Buenas tardes lamento que la información no haya sido correcta. El público venezolano la admira y quiere. Ojalá pueda visitarnos pronto», escribió la comunicadora.

No conforme con eso y ante los insultos que recibió en la red social de Twitter, destacó una guía de cómo la deben insultar: ‘’ Les voy a hacer un instructivo para insultarme (sin éxito) pero pa q no se frustren: 1. No me saquen mis canas. Me da risa, muchísima, que me llamen vieja, senil… 2. Sean frontales. No leo DM. De vaina el WS. 3. Ignoro. No me engancho, no bloqueo ni borro mensajes De nada!’’.

