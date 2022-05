así fue la mediática relación de los 90

Entornointeligente.com /

Kate Moss será llevada al estrado por parte de la defensa de Heard 2:01 (CNN Español) — Volátil, dinamita, tormentosa: múltiples adjetivos se han usado para calificar la mediática relación que mantuvieron, en la década de 1990, Johnny Depp y Kate Moss, quien se espera que ahora declare en el juicio que enfrenta al actor contra su exesposa Amber Heard.

Moss y Depp se conocieron en el Cafe Tabac, un popular establecimiento de Nueva York, en 1994, según la revista People . Para ese entonces, el actor de 31 años había terminado su relación con Winona Ryder. La modelo británica tenía 20.

El columnista George Wayne, colaborador de larga data de Vanity Fair , publicó esta semana en Instagram un relato sobre el día en que se conoció la pareja, afirmando que él fue quien los presentó. «Cuando (Moss) entró en el Tabac, la tomé de la mano y la llevé inmediatamente a la mesa de Johnny, en el centro del restaurante. ‘Johnny, esta es Kate’ ※ ‘Kate, conoce a Johnny», recordó el columnista en su cuenta.

La pareja, que estuvo junta hasta 1997, era uno de los objetos preferidos de los fotógrafos y tabloides. Ellos, por su parte, no escondían su afecto en público, recuerda People.

(Crédito: Patrick Hertzog/ AFP/ Getty Images)

Hoteles destrozados Pero «la pasión del uno por el otro se desbordaba en discusiones acaloradas», afirma la revista.

Uno de los episodios de la relación que trascendió con los años fue la detención del que entonces era conocido por What’s Eating Gilbert Grape y Ed Wood en un hotel de Nueva York en 1994 luego de que supuestamente destrozara una habitación en el marco de una discusión con Moss.

La Policía encontró al actor en un estado de «posible intoxicación» y a ella sin lesiones, y la justicia desestimó un cargo contra él. Pagó varios miles de dólares al establecimiento por los daños.

En 1998, tras su ruptura, ambos aparecieron juntos en el Festival de Cannes y a Moss le llamaron la atención por usar su bikini en los pasillos del Hotel du Cap. La modelo, según reportes que recoge People , causó destrozos en su habitación y le prohibieron volver a entrar al hotel de por vida.

«Años y años de llanto» En una entrevista con Vanity Fair en 2012, Moss dijo que cuando estuvo con Depp se sintió cuidada y que quedó desolada tras el fin de la relación.

«No hay nadie que haya sido capaz de cuidar de mí. Johnny lo hizo durante un tiempo. Creía lo que él decía», afirmó Moss, y continuó: «Si yo decía ‘¿qué hago?’, él me decía. Y eso es lo que eché de menos cuando me fui. Realmente perdí ese indicador de alguien en quien podía confiar. Una pesadilla. Años y años de llorar. ¡Oh, las lágrimas!».

La ‘reunión’ con Paul McCartney Unos 15 años después de su ruptura, Kate Moss y Johnny Depp coincidieron en un video de Paul McCartney, de la canción «Queenie Eye», en el que compartieron escena con una larga lista de estrellas que incluyó, por ejemplo, a Meryl Streep.

Kate Moss al estrado Depp demandó a Amber Heard, su esposa entre 2015 y 2017, por US$ 50 millones bajo el argumento de que un artículo de opinión que ella escribió para The Washington Post en 2018 lo difamó, señalando que el texto, que no menciona su nombre específicamente, lo describía falsamente como un abusador.

Heard contrademandó a Depp por US$ 100 millones, y sostuvo que las declaraciones que hizo el abogado del actor al calificar de «engaño» sus afirmaciones de abuso eran difamatorias.

Amber Heard testificó en el estrado que pensó inmediatamente en los rumores relacionados con Moss cuando Heard y su hermana Whitney Heard vivieron un supuesto altercado con Depp.

«Él golpeó a Whitney, y escuché un rumor, un rumor vago, sobre eso», testificó Heard el 17 de mayo, en referencia a Moss.

Una fuente confirmó a CNN que Moss y Depp siguen siendo muy cercanos hasta el día de hoy.

Con información de Sonia Moghe de CNN.

