Así fue la llegada a Venezuela de Miss Turismo Universo 2022

la reina de belleza venezolana, Fernanda González pisó suelo venezolano, luego de alzarse con la corona de Miss Tourism Universe 2022, en Líbano. La caraqueña de 21 años de edad, fue una de las reinas de belleza que conquistó las tierras árabes, con su destacada participación en dicho certámen de belleza mundial

Fernanda González se alzó con el título de la nueva Miss Tourism Universe 2022, el pasado 14 de septiembre y luego de visitar varias ciudades del país medio oriente, el pasado sábado 24 de septiembre, anunció su llegada a su tierra natal, Venezuela.

A través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla declaró lo siguiente: «Gracias a todos por mi recibimiento. Ser Venezuela en el exterior, se siente increíble. Pero la energía al llegar aquí, no tiene comparación. Estoy feliz de haber llegado al país que me vio salir, y que hoy me recibe con alegría por traerles la corona».

«Gracias por estar conmigo y quedarse. Fernanda González, su reina», comentó.

