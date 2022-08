Así fue el primer hit del venezolano Oswaldo Cabrera en las Grandes Ligas (VIDEOS)

Entornointeligente.com /

Primer hit y a guardar la pelota Cabrera en su debut tuvo una noche donde se fue en blanco con los Yankees, pero un día después pudo conectar su primer imparable en la MLB, mismo que fue un doble ante los Azulejos de Toronto en el Yankee Stadium.

Welcome to the Show, Oswaldo ?

Congrats on your first major-league hit ? pic.twitter.com/TFULFxO8QP

— New York Yankees (@Yankees) August 19, 2022

Mediante el quinto inning del juego Yankees Vs. Azulejos, el prospecto número 11 de los «Mulos del Bronx» castigó con batazo hacía el jardín central al boricua José Berrios, siendo un doble que sus familiares en las tribunas se disfrutaron muy felices y orgullos por ese primer gran momento en las Grandes Ligas.

Oswaldo Cabrera's parents celebrating his first MLB hit pic.twitter.com/SUNzWxxCI8

— Jomboy (@Jomboy_) August 19, 2022

Segundo de la noche En el séptimo inning, el prospecto venezolano conectó sencillo hacía el jardín derecho para su segundo hit en el juego y en la MLB.

Oswaldo Cabrera leadoff single #BlueJays 9 #Yankees 2 ?7? pic.twitter.com/xmV4dcDJGZ

— S????s 24/7? (@Sports_24x7_) August 19, 2022

¿El campocorto que necesitaban los Yankees? En este encuentro donde el venezolano consiguió su primer hit, también realizó su primer out como campocorto en la MLB y además, una muy buena jugada defensiva donde retiró un corredor en segunda sacando la bola desde su guante.

Groundball finds Oswaldo Cabrera in his first major league inning at SS pic.twitter.com/uR6deCYzHG

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 18, 2022

