Así fue el operativo para la captura de alias ‘Matamba’ en Colombia

En la mañana de este lunes, las autoridades colombianas lograron la captura de Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido con el alias de ‘Matamba’, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, y quien había asumido el control de grupos armados en el departamento de Nariño, tras la muerte de alias ‘Guacho’.

‘Matamba’ fue capturado en un operativo de la Policía Antinarcóticos en el municipio de Floridablanca, Santander, hasta donde se movilizó hace tres días, al parecer, para encontrarse con una mujer

El Ministro de Defensa de Colombia Diego Molano, informó que fue capturado en Santander alias “Matamba”, cabecilla de la estructura “Cordillera Sur”, de la “Segunda Marquetalia” de Iván Márquez.

“Matamba” había pagado por una acta de defunción, por lo que figuraba como fallecido.

https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Video-2021-05-18-at-12.11.39.mp4 1621210930909 Operacional Op Hilo de Plata Diran by La Patilla on Scribd

