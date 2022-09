Entornointeligente.com /

Uno de los programas con mayor raiting en Latinoamerica es Caso Cerrado , el programa esta conducido por la inigualable Ana María Polo. A pesar de que lo que se cree, todos los casos que se presentan son reales por lo que la presentadora debe buscar una solución a como dé lugar; sin embargo, así fue el día que la Doctora Polo no pudo resolver un conflicto en vivo dentro del programa.

Mediante una entrevista que ofreció la Doctora Polo hace algunos años, reveló qe todos los casos que se presentan en Caso Cerrado son reales, «Todos los conflictos que se presentan en Caso Cerrado son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad» . Es por esto que en cada programa debe resolver los conflictos que se presenten, a pesar de lo que se piensa, existe un conflicto que la Doctora no pudo resolver en vivo .

Noticias Relacionadas El conflicto que la Doctora Polo no pudo resolver en vivo en Caso Cerrado Con 19 años al aire, Caso Cerrado se convirtió en uno de los programas más vistos, pues aquí, gracias a la Doctora Polo se resolvian varios conflictos como por ejemplo, divorcios, demandas alimenticias y la custodia de menores. Sin embargo, un día no pudo resolver un conflicto en vivo puesto que el sujeto en cuestión le recriminó a la conductora que ella no era nadie para mandarlo.

Asi fue como la Doctora Polo no pudo resolver este conflicto de divorcio debido a que el hombre se negó a lo dicho por la doctora, «Escúcheme, usted tiene que presentar el divorcio, porque usted no puede estar casado…», fueron las palabras de la conductora. Pero la respuesta del hombre fue de terquedad, «tú no eres nadie para decirme eso, yo me divorcio cuando quiera «.

«Tú eres un descarado, se acabó el caso señores, salgan, no los quiero aquí, se acabo el caso»

Indiganada la Doctora Polo , dio por terminado el caso y expulso al sujeto del set de grabación, pues ante su negativa y terquedad, le fue imposible a a doctora resolver este conflicto de divorcio en vivo . Así fue el día en que no pudo encontrar una solución a este conflicto , y todo por ese hombre que se reveló ante la conductora.

