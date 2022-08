As Festas do Mar voltam a Cascais com novo modelo e para cumprir a tradição

Entornointeligente.com /

A pandemia da covid-19 travou durante dois anos a realização de um dos mais populares eventos de Cascais. Já nesta quinta-feira, as Festas do Mar, em honra de Nossa Senhora dos Navegantes, estão de volta e com novidades. Uma delas é de as partir em dois blocos temporais. O primeiro começa já no dia de arranque e prolonga-se até 28 de Agosto e o outro terá lugar entre 1 e 4 de Setembro.

Segundo a autarquia de Cascais, liderada pelo PSD, este modelo bipartido visa «fugir do pico do calor e dos festivais de Verão» e «proporcionar uma festa da lusofonia no palco mais perto do Atlântico a quem, por causa das férias, raramente consegue assistir às Festas do Mar».

Outra das novidades é o regresso de dois palcos. O principal será mais uma vez montado em plena Baía e o segundo, baptizado de «Cascais», dará música nas imediações da Cidadela. Continuar a privilegiar a música em português volta a ser um dos grandes objectivos.

No último dia, o desafio musical estende-se a todos os que estiverem presentes na Baía. «A Sinfónica de Cascais vai tocar as músicas do TOP RFM e, com a coordenação de Paulo Fragoso, da RFM, e recurso a microfones espalhados pela Baía e as letras em teleponto, vai ser o público a dar voz às músicas», revela o município cascalense em comunicado.

Um dos pontos altos das festas é a realização da procissão em honra de Nossa Senhora dos Navegantes, que terá lugar já no próximo domingo. O evento religioso conta com a participação de numerosas famílias de pescadores trajadas a rigor, bem como de centenas de fiéis, que lá se vão deslocar para ver os andores navegarem em pleno Oceano Atlântico.

O cortejo parte às 15h da Igreja Matriz de Cascais, seguindo pela Avenida D. Carlos em direcção à praia dos Pescadores. Aí, as centenas de fiéis e oito andores seguem por mar até à Guia em barcos de pesca devidamente engalanados, regressando depois ao ponto de partida inicial.

«As Festas do Mar são um marco», referiu Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara Municipal de Cascais, que apresentou o cartaz das Festas do Mar 2022. «Este festival é uma referência numa terra de reis e pescadores, onde mais de 20% são pessoas de outras nacionalidades», acrescentou citado no comunicado, explicando que «as Festas do Mar são um símbolo desta congregação de culturas, são o símbolo da lusofonia».

Pinto Luz lembrou ainda que «são milhares e milhares de pessoas que enchem esta Baía, onde todos são iguais, para festejar a vida, o sol», factores que, desde 1965, fazem das festas de Cascais «as melhores a nível nacional».

A CMC lembra que este é «único festival de Verão com acesso totalmente gratuito» e volta a ser o palco de apresentação de bandas «onde pelo menos um dos elementos é do concelho», segundo destacou Bernardo Corrêa de Barros, presidente do Turismo Cascais.

«Nos últimos 11 anos, 130 elementos que subiram ao palco eram de Cascais, 68% das bandas eram de Cascais», recordou Correêa de Barros, evocando os nomes de Carolina Deslandes, The Black Mamba ou HMB, bandas que deram o salto «para o país e para o mundo».

O cartaz das festas deste ano no palco da Baía de Cascais (concertos a partir das 20h) abre nesta quinta-feira com Vitor Kley, seguindo-se The Black Mamba (dia 26), os Quatro e Meia (27) e Resistência (28). Também neste último dia do primeiro bloco terá lugar a Procissão em Honra da Nossa Senhora dos Navegantes.

Já no bloco de Setembro actuam, os D.A.M.A (dia 1), Cuca Roseta (2), Agir e Friends (3) e a Sinfónica de Cascais a tocar o Top RFM (4).

Já no palco «Cascais» (concertos a partir das 18) actuam em Agosto Pipa Maldonado (25), Mariana Mateus (26) Ivo Palitos (27) Matheus Paraizo (28). Em Setembro vão entrar em cena no mesmo espaço montado para a música ao vivo Carolina Leite (1), Also (2), Mia Lucas (3) e Luís Braz Teixeira (4).

