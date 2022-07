As expectativas de um Orçamento do Estado com sentido de comunidade

Entornointeligente.com /

Na terça-feira, aproveitando o cenário da saída de um banho de mar na Praia da Torre, em Oeiras, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez declarações à SIC-Notícias , para alertar o país para a situação de economia de guerra que se instala. «As pessoas têm de interiorizar, sem dramatizações excessivas, mas com os pés assentes no chão, se a guerra durar mais uns tempos, por muito que o Governo aprove – e aprovará medidas permanentes de ajustamento, todos os governos estão a fazer isso – , nunca nós saberemos exactamente onde é que isto pode chegar», afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, para sublinhar que as pessoas «começam a ter a noção» da gravidade da situação que se desenha em Portugal e na Europa, «mas ainda não integraram no pensamento aquilo que pode haver».

