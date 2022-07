Así está la situación de los descartes del Real Madrid

Entornointeligente.com /

E l Real Madrid no da por cerrada su plantilla, especialmente en lo referente a la salida de algunos futbolistas, pero hay que diferenciar muy mucho el concepto ser transferible del de no contar con esos jugadores. Los casos más claros son los de Asensio y Ceballos , jugadores que están ya en su último aáo de contrato con el Real Madrid y a los que el club blanco no piensa ofrecerles la renovación en este mercado de verano. Esto no quiere decir que un momento determinado, Ancelotti puedan contar con ellos en caso de que no aparezca el equipo indicado que cubra sus pretensiones y las de la entidad madridista.

En la zona noble blanca no son partidarios de que de que determinados jugadores, con cierto peso dentro del grupo, figuren en la plantilla en su último aáo de contrato. Ni ahora, ni nunca. Piensan que pueden crean malestar y situaciones complicadas, aunque confian plenamente en la capacidad del técnico para saber gestionar esos momentos complicados. No lo dicen especialmente por Ceballos y Asensio, jugadores que han tenido un comportamiento de diez en la pasada temporada.

Durante el último ejercicio, Marcelo en un momento determinado alzó la voz ante lo que él consideraba falta de minutos. En el caso de Isco la relación tuvo altibajos, pero el malagueáo tuvo un comportamiento más que aceptable. Con Bale la situación fue distinta ya que empezó contando pero fue el propio jugador el que dio un paso atrás en determinadas situaciones. Lo cierto es que los tres no restaron en momentos importantes, algo que los dirigentes y técnicos del Real Madrid se lo agradecieron.

Nadie piensa en postura de fuerza ni nada por el estilo y sí en el diálogo y en hacer ver a los jugadores con los que no se cuenta que lo van a tener complicado, pero no imposible. Nadie se va a quedar fuera de la gira de Estados Unidos como medida de presión. Si lo hacen es por interés común.

Tal y como ha informado este periódico, no hay oferta de renovación para Ceballos y Asensio. Valoran lo que pueden aportar, pero creen que a futuro hay mejores opciones. Nada mas. No hay nada más detrás que una planificación deportiva.

Más casos por resolver Algo parecido sucede con Vallejo , Mayoral , Mariano e incluso Odriozola . Lo saben ellos y sus agentes. El central, ese que se volvió a mostrar al fútbol del más alto nivel ante el Manchester City, llegó a decir en el vestuario al final de la temporada pasada que no se marcharía, pero esos buenos minutos mostrados, han despertado el interés de varios equipos. El lateral, al que también le restan dos aáos de contrato, quiere demostrar que puede ser jugador del equipo. Sabe la realidad, pero es un experto en luchar contra ese muro y saber superarlo.

Borja Mayoral tiene propuestas de Celta y Getafe . Va a salir en busca de minutos y continuidad. Son ya cuatro las cesiones y ahora está ante su último aáo de contrato. Mariano ahora escucha propuestas, pero por el momento nada le ha hecho colocarse en la rampa de salida. Acaba contrato en once meses y medio. Sabe que apenas jugará.

Los casos de Kubo y Reinier nada tienen que ver porque no les queda otra que buscar destino. No tienen sitio por cuestiones legales. Lo asumen y buscan acomodo.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com