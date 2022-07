Así es Tenoch Huerta, el actor mexicano que participará en «Black Panther: Wakanda Forever»

Entornointeligente.com /

Tenoch Huerta: Sí, soy prieto y me enorgullezco de ello 3:25 (CNN Español) — Tenoch Huerta (Ciudad de México, 1981) es un actor y escritor, pero también es un activista abanderado de la lucha contra el racismo en México. Tanto así que recientemente agradeció a la inclusión la oportunidad de llegar a una de las películas del Universo Marvel: «Black Panther: Wakanda Forever».

«Vengo del barrio. Y gracias a la inclusión estoy aquí», dijo Huerta el fin de semana en la ante un auditorio repleto en presentación de la película «Black Panther: Wakanda Forever», donde interpretará a Namor.

«No estaría aquí sin la inclusión. Y muchos niños están allá afuera en sus barrios mirándonos, soñando con estar aquí. Lo van a lograr», agregó Huerta .

En esta foto aparecen: Michaela Coel, Dominique Thorne y Tenoch Huerta hablando en el escenario en el Mega-Panel Marvel Cinematic Universe durante 2022 Comic Con International: San Diego en el Centro de Convenciones de San Diego el 23 de julio de 2022. (Foto de Kevin Winter/Getty Images)

El activismo de Tenoch Huerta Las luchas de Tenoch Huerta no son menores. Es actor, escritor, pero también hace parte de las voces más importantes de México contra el racismo, una práctica que, ha denunciado, es peor que incluso en Estados Unidos.

«Este cáncer criminaliza y empobrece a la gente. El racismo sí mata en México. De repente dicen ‘no es como en Estados Unidos’. No, es peor porque ni siquiera lo vemos y es cultural», le dijo Huerta a Carmen Aristegui en una entrevista en 2021.

Huerta es miembro del movimiento Poder Prieto, y se describe como un «prieto resentido». Esta palabra, que durante muchos años fue utilizada como despectiva, peyorativa, y con la que se asocia a las personas de piel oscura con la pobreza, delincuencia y violencia, es ahora el arma de muchos mexicanos negros para resignificar su lucha y su raza.

Tenoch Huerta: Sí, soy prieto y me enorgullezco de ello 3:25 «Es la apropiación de lo que usaron para lastimarnos», dijo Huerta sobre el movimiento Poder Prieto. «Maya Zapata (una actriz que también hace parte de este movimiento) lo dijo bellísimamente: estamos utilizando el sable que usaron para herirnos, lo estamos utilizando para sanar. Entonces tomar la palabra para humillarnos, para lastimarnos, y decir, sabes qué: ya no me hace daño, ahora me identifica».

La reivindicación de la raza también es prioridad para Huerta. Este fin de semana en la Comic Con, durante la presentación de la segunda parte de la taquillera Black Panther, Huerta tomó unos segundos para enviar un contundente mensaje en español: «Gracias a todos los paisanos, los latinoamericanos. Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaron atraes. Gracias a esto yo estoy aquí».

«Hay que desmontarlo (el racismo) porque sino ninguna lucha terminará en buen puerto si no desmontamos estas opresiones que nos afligen que van desde el machismo, el racismo, el clasismo y al final del día son caras de un mismo dado», dijo anteriormente.

Su carrera actoral Tenoch Huerta no solo es actor. También estudió periodismo en la UNAM y trabajó algún tiempo como camarógrafo de un estudio pequeño. Tomó clases de actuación impulsado por su papá, una «rareza», reconoce entre risas, porque, dice, es muy inusual que los papás apoyen a sus hijos en este tipo de cosas.

Sin embargo, fue uno de sus profesores de actuación quien le vendió la idea de que se podía dedicar a esto: «Tomando clases conoció a un maestro que se llama Carlos Torres Torija y él me vendió la idea de que yo podía ser actor, que debía tomarme en serio esto. Le hice caso y aquí estoy», dijo a Juan Carlos Arciniegas de CNN tiempo atrás.

Tenoch Huerta asiste al cóctel Narcos de Netflix en el Hotel Four Seasons el 30 de octubre de 2018 en la Ciudad de México, México. (Foto de Héctor Vivas/Getty Images para Netflix)

Desde 2006 está activo en el mundo actoral, con un pequeño papel como limpia vidrios en la película de Teresa Ríos «Así del precipicio», para luego ir escalando en la profesión participando en por lo menos 70 películas y series de televisión.

Pero fue la película Días de gracia (Everardo Gout, 2011) la que partió su carrera en dos. Para esta película que relata la violencia de los secuestros en México, Huerta se inscribió en la Academia de Policía de Ecatepec, en el Estado de México, para preparar su personaje.

«Entré en esta academia, estuve de incógnito», relató Huerta en CNN. «Solamente el director y la subdirectora de la academia sabían que yo era actor, hice todo el curso, me gradué como policía. Posteriormente tomé otros cursos de fuerzas especiales, justo para poder entrar al universo del personaje, poder entenderlo y a partir de ahí crearlo».

Por esta película ganó un Premio Ariel a Mejor actuación masculina en 2012, así como un Premio ACE, de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de la Argentina en 2016.

Entre algunas de las producciones en las que ha participado están Mozart in the Jungle (2016), Hasta que te conocí (2016) y Los 33: una historia de esperanza (2015) y Narcos México (2018-2020), entre otros.

Huerta dice que no le gustan las felicitaciones. Hasta hace unos años decía que «muy poca gente» lo reconocía en su país cuando iba por la calle, y que en algún momento de su vida estaba perdiendo el piso (la humildad), pero su familia, amigos y la vida misma lo ayudaron a ubicarse.

«Cuando vas al banco y quieres sacar para pagar la renta y ves que no hay dinero dices ‘ay, ya me acordé. La vida misma te da dos o tres cachetadas», dijo en CNN.

Y si bien, durante años sus papeles actorales han tratado de esos dolores que le duelen a México —como la corrupción y la violencia— hace unos años sonreía explorando la posibilidad de participar en una película de superhéroes: «Sí, por supuesto. Yo feliz».

Era, quizá, una premonición de que diez años después sería parte del reparto de la megaproducción de Marvel de un superhéroe negro en el cine estadounidense: «Black Panther: Wakanda Forever».

