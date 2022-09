Así es el divertido vídeo viral en el que un grupo de perros seáala al culpable de romper una silla

Entornointeligente.com /

E n las últimas horas, un vídeo que muestra a un grupo de cinco perros juntos , sentados uno al lado del otro y con cara de ‘yo no he sido’ se ha hecho viral. Y no es para menos. La divertida escena la compartió un usuario en TikTok y en poco tiempo se hizo viral. El vídeo ya cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y ha sido compartido miles de veces en redes sociales.

El encuadre muestra una silla de plástico, tumbada y con evidentes signos de haber sido el juguete de uno o más perros. Ante la silla, de color azul, se muestra a un grupo de cinco perros, con la cara agachada y una expresión de tristeza. Mientras, el dueño les riñe por haber mordido la silla y les pide que señalen al culpable del desastre .

En ese momento, dos de los perros, de color canela, levantan sus patas y las posan sobre el can de color marrón que está en el centro de la imagen. Mientras el dueño continúa con la reprimenda, poco a poco se van sumando el resto de mascotas, hasta que finalmente todos señalan al mismo amigo . Sin duda, una muestra de que aunque no puedan comunicarse en el mismo idioma, los canes son capaces de entender algunas peticiones que les hacen sus dueños y se dan cuenta cuando han hecho algo mal .

LINK ORIGINAL: Marca

