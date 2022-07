Así es el auto conceptual que funciona parcialmente con energía solar (Fotos)

Entornointeligente.com /

Un concepto futurista de Volvo llamado 360C, uno de Audi llamado GrandSphere, otro más reciente, el Cadillac Celestiq, y el novedoso Lightyear 0, comparten una visión de forma parecida, son berlinas de más de cinco metros de dos volúmenes o uno solo, con grandes ruedas y un habitáculo completamente fuera de lo común, que parece más el de un monoambiente u oficina moderna, que la cabina de un automóvil.

El diseño de Harshul Verma para Polestar carece de ventanas porque no son necesarias. El auto se conducirá solo y la luz solar entrará desde toda su cúpula vidriada. | Foto: Infobae

No es casual que sean conceptos de marcas que tienen un sello propio, marcado por la distinción en el caso de las automotrices conocidas, y que replican los neerlandeses en su modelo, el primer auto solar eléctrico de producción, que ya se vende en Europa a un costo muy elevado como son los 250.000 euros del Lightyear.

Pues otra marca de elite es la creadora de un nuevo concept car que se ha develado recientemente, aunque es una marca derivada de una de las anteriores. Se trata de Polestar, que pasó de ser un departamento de autos deportivos de Volvo, a una submarca dedicada a automóviles tecnológicos y vanguardistas. Y si bien todavía existen los modelos de Volvo que tienen el logo de Polestar, así como hay Mercedes deportivos con la insignia de AMG, Polestar va camino a separarse o diferenciarse más aún de su casa matriz, así como lo hizo DS de Citroën.

El interior se puede adaptar a las necesidades, con un sillón entero y dos individuales que se convierten en camas para un viaje de descanso. | Foto: Infobae

El prototipo se llama Polestar Cladrus, que más allá de su forma ultramoderna y elegante carrocería construida en base a grafeno, está equipado con paneles solares transparentes integrados al techo, que alimentan de energía la batería y el instrumental. Pero por si esa cualidad no fuera suficiente, el automóvil está pensado desde cero para ser completamente autónomo, ya que será capaz de funcionar con Nivel 5, gracias a un centro de sensores estilo Waymo en la parte delantera del techo.

El mítico pájaro griego Caladrius, identificado por sus poderes curativos y regenerativos es la inspiración del nombre del automóvil. Con Cladrus, Polestar quiere mostrar la misión global de sus productos, defendiendo la sustentabilidad a través del reciclaje de piezas de sus autos. Y aunque es un auto de concepto, la idea es reafirmar el compromiso del uso de metales y plásticos reciclados en todo el vehículo.

No tiene ventanas pero tampoco puertas. Se ingresa desde atrás a través de la cúpula que se levanta y el piso que desciende. | Foto: Infobae

Parte del estilo escandinavo de líneas suaves y minimalistas, se puede apreciar en su techo corredizo que se extiende desde el frente hasta la parte posterior, que ilumina los interiores y elimina las ventanas y las puertas. Al auto se ingresa por esa cúpula del techo que se abre desde atrás, y que da lugar a una rampa que conduce directamente al interior. El Cladrus tiene capacidad para 4 personas cómodamente y puede acomodar hasta 5 pasajeros en su interior, donde se distinguen un sillón o sofá y dos sillones individuales enfrentándolo.

En el interior, no solo no hay rastros de las formas de un automóvil, sino que la madera permite generar una atmósfera cálida y sustentable. | Foto: Infobae

Pero este modelo futurista de Polestar no solo funciona solo con la energía del sol. Al igual que el Lightyear, esa electricidad captada por las células fotovoláticas tiene un complemento, que en este caso no es una batería de iones de litio como en el auto de los Países Bajos, sino de baterías basadas en grafeno, dado que éste se puede usar como un supercondensador y potenciar a los paneles para que alimenten directamente al motor eléctrico sin tener que pasar por una batería que acumule esa energía. Solo la electricidad que no se consume inmediatamente, se resguarda en la batería, dándole autonomía para cuando el sol no brilla sobre el automóvil.

