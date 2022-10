Así es como te pueden robar tu cuenta de Instagram para estafar a tus contactos con la minería Bitcoin

Entornointeligente.com /

C on el avance de la tecnología, también lo hacen las estafas y la manera en que estas se producen. No todos somos expertos en redes sociales y mucho menos conocemos en profundidad el mundo de las criptomonedas . Es por ello que en los últimos aáos han proliferado los fraudes a través del Bitcoin y los delincuentes pueden incluso robar nuestra cuenta de Instagram para hacer caer en la trampa a nuestros contactos.

Dónde y cómo podemos encontrar las estafas en Instagram Este tipo de publicaciones solemos observarlas en mensajes a través de publicidad insertada en Instagram, aunque últimamente podemos apreciarla en ‘stories’, incluso de amigos o famosos , lo que nos hace bajar la guardia ante una posible estafa. Sin embargo, estos ‘expertos’ que prometen grandes beneficios y ningún riesgo esconden la habilidad de hackear cuentas para salirse con la suya.

Tal y como se hizo eco hace unos meses El Grupo Informático, los estafadores usan las ‘stories’ para captar víctimas y, tras ello, pasan a los mensajes directos a través de la aplicación para terminar de convencernos. Es por ello que desde el portal compartieron una serie de capturas que explican en qué consiste la minería del Bitcoin y cómo la usan para engaáarnos.

Minar un Bitcoin, según expertos, es un proceso complejo y que consiste en generar nuevas monedas virtuales . Sin embargo, los estafadores prometen unos niveles de rentabilidad que no se dan y para la mayoría de nosotros supondría acabar con unas pérdidas a las que no podríamos hacer frente, dado que requiere altos niveles de energía.

Así operan los estafadores de la minería de Bitcoin El ‘modus operandi’ de los timadores consiste en enganchar al usuario con un mensaje que, seguro, todos hemos visto: «No puedo creer que la minería de Bitcoin sea real. Acabo de invertir 200 euros y obtuve 2.000 euros dentro de las tres horas posteriores a la inversión «. Junto a ello, una cuenta de Instagram.

El siguiente paso es un mensaje directo por la red social de Meta, en la que la otra persona nos explica qué hace, dónde opera y nos advierte de los enormes beneficios que obtendremos. La mayoría hablan espaáol e incluso, en ocasiones, chantajean al dueáo de un perfil con que haga lo mismo con sus amigos para devolverle el control de su cuenta de Instagram.

Como explica El Grupo Informático, los estafadores hablan de mercados bursátiles y dejan a un lado las criptomonedas, esperando que la persona no entienda y así poder manejar mejor la situación. No obstante, el objetivo es que nos descarguemos una app que ellos ‘aconsejan’ o bien accedamos a una web y hagamos la inversión inicial.

Sin embargo, todo ello supone una enrevesada trama de la que suelen estar detrás varios grupos de estafadores que han proliferado gracias al mundo de las criptomonedas y que, incluso, operan como grandes magnates que han formado ‘sectas’ en las que muchos jóvenes, atraídos por dinero rápido, han perdido ingentes cantidades de dinero.

