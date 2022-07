Así es como Michael Jackson perdió todo su dinero

Entornointeligente.com /

El excéntrico cantante comenzó a los 6 años junto a sus hermanos como cantante principal del quinteto que rompió fronteras, The Jackson Five. El grupo encontró el éxito a lo largo de los años 70 con éxitos como «I Want You Back» y «ABC», pero a medida que Jackson pasó de ser una estrella infantil a un ídolo adolescente, anhelaba su propio estrellato y se embarcó en una carrera en solitario.

Con el lanzamiento de su quinto álbum en solitario «Off The Wall» en 1979, Jackson finalmente se consolidó como un artista en solitario a tener en cuenta.

Noticias Relacionadas Al igual que sus movimientos de baile, el ascenso de Michael Jackson a la fama pareció desafiar la gravedad, y su obra magna, «Thriller», siguió en 1982, lo que llevó al cantante a un nivel de superestrellato que antes solo conocían Elvis Presley, The Beatles y Frank Sinatra, y disfrutó de todas las riquezas que lo acompañaban .

Se cree que Jackson ganó más de 1.100 millones de dólares a lo largo de su carrera musical, pero cuando cantó sobre ser «malo» en su álbum de 1987 del mismo nombre, bien podría haberse referido a su capacidad para hacer el balance de una chequera.

Parece inverosímil que un artista que vendió más de 750 millones de discos durante su carrera pueda encontrarse en una situación financiera tan precaria, pero a decir de todos, se dice que el Rey del Pop murió en la ruina.

Michael Jackson tenía un problema de gasto Desafortunadamente, los años 90 no fueron amables con Jackson, y el cantante tenía un problema de gasto.

Según Billboard, Jackson recibió anualmente regalías de su catálogo de música, que incluía los mayores éxitos de The Beatles , pero no fue suficiente para mantenerlo libre de deudas. No sería hasta el juicio por homicidio culposo del cantante en 2011 que se conoció su peligrosa situación financiera.

Según informa Los Angeles Times, el contador forense William Ackerman testificó durante el juicio que el Rey del Pop tenía un gusto insaciable por el consumo. «Gastó mucho dinero en joyas», afirmó Ackerman, lo que implica además que el cantante gastó el rescate de un rey para mantener su preciado rancho Neverland, al que llamó «un miniparque temático» debido a su personal de mantenimiento, zoológico y tren.

Mirror UK también describió las frecuentes juergas de gasto de Jackson, una de las cuales incluyó un viaje en 2008 a una tienda por departamentos de Londres donde el cantante supuestamente gastó más de $100,000 en 15 minutos. Según los informes, hojeó los catálogos, solo para comprar todos los artículos ofrecidos, y supuestamente gastó $ 75,000 en un perfume de edición limitada contenido en un frasco de platino, oro y diamantes.

Michael Jackson tuvo que pagar a su acusador y pidió prestados millones Michael Jackson fue acusado notoriamente de abuso sexual infantil por parte de Jordie Chandler, de 13 años, en 1993.

Según CNN, Jackson pagó aproximadamente $25 millones para resolver una demanda civil presentada por el niño en 1994.

«Eso representa el comienzo de la caminata por un camino trágico, financiera, emocional, espiritual, psicológica y legalmente», dijo su publicista Michael Levine (a través de Billboard ).

Según Los Angeles Times, Jackson comenzó a pedir prestadas grandes sumas de dinero en el momento de la acusación. William Ackerman testificó durante el juicio por homicidio culposo del cantante que su gasto más grande provino de los intereses de sus préstamos, con Jackson pagando $30 millones anuales de sus deudas al momento de su muerte.

El medio agregó que Jackson debía $ 30 millones desde 1993, que creció a $ 140 millones en 1998. Su deuda solo aumentó de 2001 a 2009, y Jackson agregó $ 170 millones en obligaciones financieras. En el momento de su muerte en 2009, el cantante supuestamente se había encontrado en un agujero financiero por una suma de $ 400 millones de dólares.

