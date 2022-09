As dissonâncias entre políticos e a importância do debate

Entornointeligente.com /

A semana política foi pródiga em polémicas aparentemente vãs, que fazem as delícias de comentadores e de jornalistas. Divergências entre ministros do mesmo Governo e exigências do Presidente da República ao primeiro-ministro fizeram correr tinta. Os casos não são iguais, mas contribuem para que haja debate político. O que é positivo para a qualidade da percepção pública da dimensão dos problemas que o país atravessa, para a busca de soluções e para o esclarecimento dos cidadãos em relação às opções políticas que são tomadas. Isto, claro, se o debate for feito com profundidade e convicção e também se não for tratado pelos jornalistas apenas como espuma dos dias.

