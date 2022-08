Así deberías usar el rizador de pestañas para buen resultado

Entornointeligente.com /

¿Cuántas veces has visto un rizador de pestañas sin saber cómo se utiliza realmente? Si te fijas es un producto que nunca falta en el neceser de cualquier maquillador profesional, incluso en el de muchas de nosotras. Resulta imprescindible para conseguir unas pestañas bonitas y larguísimas de manera natural y sin necesidad de recurrir a ningún tratamiento estético.

Usarlo es mucho más sencillo de lo que te puedas imaginar y aunque puede parecer doloroso, en realidad para nada lo es. ¿No sabes cómo usarlo? Te damos las claves que necesitas para quitarte todos los miedos y comenzar a usarlo en tu día a día y hacer que tus ojos parezcan más grandes.

El rizador de pestañas es una herramienta clave, junto con la máscara de pestañas, para conseguir ampliar la mirada y dar una forma más curvada y más definida a las pestañas. Hay que utilizarlo de manera cuidadosa y sin prisas, para lograr el efecto deseado. ¡Te contamos como conseguirlo!

Antes de comenzar a utilizar es importante destacar que es fundamental que nuestras cejas estén totalmente limpias, es decir, si las hemos maquillado el día anterior, lo esencial es limpiarlas bien. Además, el propio rizador también debe estar limpio y en buenas condiciones, sin que la goma este rota, ya que puede dañar las pestañas.

Y ahora, vamos al lio. Para usarlo correctamente es necesario tener los ojos completamente abiertos y no tener miedo de tener que repetir el proceso en más de una ocasión (repetirlo sería lo más habitual). Cogemos nuestras pestañas superiores y apretamos durante 15 segundos, las veces que sea necesario.

Como verlo es mucho más sencillo que explicarlo, te dejamos este video para que lo aprendas de una manera más visual.

Con información de Estetic.es

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

