Así celebran Grecia y Rayito su Luna de Miel (+FOTOS)

Los recién casados están disfrutando de un paradisíaco recorrido

A través de sus redes sociales la pareja conformada por la cantante e influencer venezolana Grecia y el creador de contenido digital Rayito han compartido momentos especiales desde que contrajeron matrimonio en Venezuela. Cabe recordar que la pareja se casó en Ocumare de la Costa en compañía de sus familiares y amigos, en una ceremonia eclesiástica que posteriormente compartieron con sus seguidores en las redes.

Asimismo, la parejita compartió en sus cuentas de Instagram imágenes de su Luna de Miel, la cuál organizaron en el Parque Nacional Canaima.

« Canaima nos recibió de nuevo. Muchas gracias por ser parte de esta magia tan especial… Creo que nunca me cansaré de venir a Canaima. No hay manera de que no quedes perplejo con cada visita, con su gente tan linda y la atención que le dan a los turistas. Ojalá todos pudiéramos vivir esta experiencia» escribió Grecia.

Cabe destacar que la pareja anteriormente aseguró que también organizarán una ceremonia en México, país dónde residen actualmente. Sin embargo decidieron casarse en Ocumare de la Costa por ser un lugar especial para ellos.

