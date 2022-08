Así celebró Mariangel Ruiz el cumpleaños de su esposo Carlos Felipe Álvarez (+FOTOS)

Entornointeligente.com /

La actriz criolla Mariangel Ruiz celebró el cumpleaños número 39 de su esposo Carlos Felipe Álvarez. La modelo y empresaria de 42 años de edad festejó recientemente los 39 años de vida de su pareja, el actor venezolano Carlos Felipe Álvarez quien cumplió años este miércoles 3 de agosto. Por este motivo, la artista que muy poco habla de su vida privada, únicamente subió una imagen donde su pareja la lleva cargada en brazos por la naturaleza y le escribió «Feliz cumpleaños mi amor @filipao09».

Por su parte, el artista también publicó una fotografía por su cumpleaños y agradeció a la vida por un año más, expresando « Hoy celebrando mis últimos 30 y más de un año sin postear. Sabroso!! Luciendo mi #calvicie #patasdegallina #canas #acné rumbo al 4to piso. Bendiciones y buena vibra» , fueron las palabras que envió el actor a sus seguidores.

Ahora bien, hay que destacar que la parejita de recién casados va viento en popa, incluso Ruiz confesó que Carlos a sus 39 años no tiene hijos y él le habló del tema, por lo cual a ella también le ilusiona ser madre nuevamente «Me tengo que apurar, eso sí, porque ya tengo 42 (años)… A mí me gustaría pronto, no esperar mucho, me encantaría, sí me gustaría».

