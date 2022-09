As cadeiras vazias dos direitos humanos

Entornointeligente.com /

No momento em que Jorge Andrade resolveu enfiar a cabeça nas intermináveis actas da comissão que integrou os trabalhos de preparação (e aprovação) da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fê-lo esperançoso daquilo que ia encontrar. Imaginava o autor e encenador que o espírito por detrás de tal documento, uma bússola ética e moral no respeito por cada pessoa chegada a este mundo, fora movido pelo mais elevado idealismo, insuflado pelo término da traumática II Guerra e pela imperiosa necessidade de paz. Claro que algum desse espírito também terá estado presente durante os três anos em que decorreram as negociações para a redacção do texto final, mas o encenador e fundador (com o cenógrafo José Capela) da companhia Mala Voadora surpreendeu-se com a escassa cerimónia diplomática entre os representantes de países que, assim que se sentaram à mesa, desembolsaram de imediato de «discursos bastante violentos».

