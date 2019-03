As avós da rua C tiraram o dia para falar de sexo

Entornointeligente.com / A rua C fica lá no fundo do bairro. Fosse angolano e era musseque, brasileiro e era favela, mas é português – então o bairro é de lata. Há casas de madeira, outras em tijolo, os telhados é que são inevitavelmente de zinco. Puxadas de eletricidade à altura da cabeça de um adulto, esgotos a céu aberto a molhar-lhe os pés.

Por cima de uma cobertura de chapa alguém plantou um bidé, explicam que é para o teto não voar quando vem ventania. Se o bairro da Jamaica é gueto vertical, este é de uma horizontalidade plena. O Plano Especial de Realojamento que Cavaco Silva criou em 1993 para demolir todas as barracas numa década esqueceu-se de Santa Marta de Corroios, no concelho do Seixal.

No chão da rua C acenderam-se na manhã de sábado duas fogueiras, para cozinhar o almoço que vai juntar o mulherio. Num está Mamã Isilda a cozer o chispe para a cachupa, na outra Mamã Gabi a deitar farinha na panela, para engrossar o molho do calulu de peixe. Vai ter funge de milho e banana-pão cozida, também. E música, que a festa das mulheres traz dança. Se não vierem homens, dançam umas com as outras .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Aqui, o Dia Internacional da Mulher celebra-se com uma jorna de atraso. E este ano a festa não é só festa: há distribuição de preservativos, rastreios ao HIV, à sífilis e à hepatite B. O GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos, uma ONG que luta pela qualidade de vidas das pessoas que vivem com VIH ou em risco de o contraírem, identificou aqui uma série de riscos. Aproveita-se um dia de mulheres para falar de sexo e de doenças sexualmente transmissíveis – e acaba-se a falar também de prazer.

Alda, 53, tem 3 filhos e 2 netos. Quando vai ao centro de saúde, pede preservativos para todos.

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Em Santa Marta vivem três mil pessoas, quase todas de São Tomé e Príncipe. Muitas nunca foram vacinadas contra a hepatite. Muitas, mesmo que tenham acesso a todos os cuidados de saúde, não conhecem os seus direitos – por isso não se diagnosticam. Nem se tratam.

” Das 1200 novas infeções de HIV que se registam anualmente em Portugal, 28% são mulheres . Mas, dessas, 46% são imigrantes, nomeadamente africanas”, diria mesmo antes de começar o almoço Joana Bettencourt, responsável pelas políticas de luta contra a SIDA da Delegação Regional de Saúde. Uma plateia de avós ia ouvindo atentamente, e depois surpreendia-se. “E olhem que 30% das mulheres contraem os vírus depois dos 50 anos.”

Há burburinho na rua C, e Alda Pinto, 53, deixa um suspiro. ” Essa mania que começamos a envelhecer e deixamos de ter sexo é muito atrasada .” Ela foi das primeiras a fazer a despistagem ao HIV na tenda que o GAT instalou na saída do bairro – e percebeu que a sua iniciativa contagiou as outras mulheres, mães a avós como ela. “Não há que ter vergonha”, diz agora alto e a bom som. “Não há que ter vergonha do que sabe bem. É preciso é saber ter cuidado.”

Alda, 53, tem 3 filhos e 2 netos. Quando vai ao centro de saúde, pede preservativos para todos.

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Há aqui muitas mães solteiras e avós solteiras. E há aqui muitas vidas duras e silenciosas, que hoje levantam a voz.

Mamã Gabi, 58, que na verdade se chama Gabriela Neto, não cabe em si de contente. Levanta-se durante a semana às quatro para fazer limpezas numa empresa em Lisboa, das 6h30 às 9h30, e ao fim da tarde volta a limpar uma fábrica – das 17h às 20h. ” Trabalho seis horas por dia, por isso ganho 452 euros por mês. Mas tenho de pagar 52,75 de passe , sobram-me menos de 400.”

Chegou a Portugal ao abrigo de um programa de medicina – uma das filhas precisava de ser operada a um tumor na cabeça. Os apoios do Estado nunca chegaram, ela teve de se desenrascar sozinha. Então veio parar a Santa Marta, onde as casas se erguem à força de braços e sem pagamento de licenças. Foi trazendo os filhos, e tanta boca para alimentar não se compadece com queixas da vida.

Mamã Isilda termina a cachupa. Há um outro mundo que ninguém vê às portas de Lisboa.

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Mas quando uma técnica do GAT ensina a plateia a usar um preservativo feminino, a mulher levantou-se e agarrou o microfone. “Ser mulher é a melhor coisa que existe”, dizia. ” E ser mulher não é ser só mãe, nem é ser só mulher de um homem . É tomarmos conta de nós como estamos a fazer hoje. É ter prazer na vida. É ter prazer em tudo.”

Nesse momento, as vizinhas da rua C desataram numa ovação. É que Gabriela nunca levanta a voz, e agora estava a fazê-lo em nome delas todas. Num bairro esquecido às portas da capital, depois de uma conversa em que se discutia sexo e acabou toda a gente a falar de prazer, arrancou no sábado uma pequena revolução de avós.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com