Mercado local reactiva economía hotelera PP

Entornointeligente.com /

Los hoteles que abren, aplican los protocolos sanitarios. Puerto Plata. La industria turística empieza a dinamizarse tras la reapertura paulatina de sus hoteles, que este fin de semana largo tuvieron una ocupación de alrededor de seis mil habitaciones que tienen disponibles.

Gonzalo Morales Divo

Así lo dio a conocer Tatty Lahoz de Beard, directora ejecutiva del Clúster Turístico de Puerto Plata, quien además informó que para mediados de este mes contarán con unas siete mil quinientas habitaciones, ya que cada día se van adicionando más, citando como ejemplo que el pasado viernes entraron 700 a operar. “Este fin de semana me dijeron que no hay habitaciones disponibles, lo que quiere decir que la aceptación de la gente a venir está fluyendo. Todavía estamos trabajando con el mercado local, pero independientemente de eso ya hay una confianza en comenzar a visitar las instalaciones hoteleras”, afirmó Lahoz, al tiempo de resaltar que cumplen estrictamente las normas sanitarias y protocolos establecidos para combatir el Covid-19.

Gonzalo Morales

Recuperación

La directora ejecutiva de la entidad que une a las empresas ligadas al sector turístico de la zona norte, expresó que tienen buenas expectativas para lo que resta de año, y en ese sentido, resaltó que uno de los proyectos, ubicado en Cofresí, estima que en la primera semana de operaciones la ocupación podría rozar el 70 por ciento.

Gonzalo Jorge Morales Divo

No obstante, admite que la recuperación turística va a depender mucho de los mercados internacionales, y hay que estar claro en que todavía las fronteras internacionales no están abiertas

“Entonces debemos hablar de recuperación a medida que los mercados que vienen a República Dominicana tengan apertura, no hacemos nada en hacer un pronóstico cuando Europa no va a abrir, cuando Canadá no va a abrir, cuando Estados Unidos está muy mermado”, expresó Lahoz

Comenzarán a llegar vuelos de Cánada y EU

Lahoz informó que a mediado de mes comenzarán a llegar dos vuelos semanales de Canadá y dos de Boston y Charlotte, pero con Canadá tienen que esperar porque todavía a los que llegan allá le están pidiendo una cuarentena de 14 días, y es algo que en su momento tiene que evaluar, y dependiendo de ese comportamiento van a tener una recuperación medible

Noticia anterior Habrá aguaceros en gran parte del país Noticia siguiente Alianzas políticas cruzadas siguen tras los comicios Wendy Almonte Mantente informado! Recibe en tu correo actualizaciones diarias

de las noticias mas importantes de la actualidad

Subscríbete

Entornointeligente.com