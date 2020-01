Arya Dewaker bouwt seniorenopvangcentrum

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – “Een lang gekoesterde droom is in vervulling gegaan”, zegt de voorzitter van de Vereniging Arya Dewaker, Indersing Gangabisoensingh bij het symbolische begin voor de bouw van het seniorenopvangcentrum van Arya Dewaker donderdagochtend. Het komt aan de Henck Arronstraat waar al meer dan veertig jaar een oud gebedshuis van Arya Dewaker heeft gestaan. Wanneer de bouw daadwerkelijk begint kan niet gezegd worden, omdat er nog geen geld is voor dit op 2 miljoen US dollar begrote project.

Het terrein is officieel in 2018 gedoneerd aan de Vereniging Arya Dewaker door Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Dehli, de moeder organisatie in India. Het idee om een senioren opvangcentrum op te zetten kwam na veler verzoek en evaluatie binnen de Arya Dewaker gemeenschap. “Er is een enorme behoefte aan opvang- en woonfaciliteiten binnen onze samenleving. Als gemeente willen wij tegemoetkomen aan de behoefte of nood van senioren burgers die vaak moeten leven van hun weinige AOV”, zegt Gangabisoensingh. Bisschop Karel Choennie van de Rooms-katholieke gemeente feliciteerde Arya Dewaker met het initiatief.”Het is lovenswaardig dat er een opvang voor seniorenburgers wordt gebouwd in plaats van een casino of iets dergelijks op een prime locatie als deze”, zei de geestelijke. Hij vindt dat religieuze instanties naast het verkondigen van het Woord ook een verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenschap toe van sociaalmaatschappelijk ondersteuning.

Het ultra modern opvangcentrum voor senioren zal niet alleen als dagopvang dienen, maar zal ook appartementen hebben voor senioren die zelfstandig kunnen wonen en nog goed ter been zijn. “Het zal voor een ieder openstaan, omdat het is ten behoeve van de gemeenschap. Afhankelijk van de behoefte van zowel binnen als buiten de gemeente Arya Dewaker willen wij iedereen kunnen accommoderen, ongeacht religie”, zegt Gangabisoensingh.

Onderdeel van de plechtigheid was de onthulling van een groot bord met een ontwerp van het gebouw van drie verdiepingen. De werkzaamheden zullen worden gecoördineerd door een bouwcommissie. “Met alle nodige eisen van het bestuur hebben wij als commissie gekeken naar de mogelijkheden en welke kant we op kunnen gaan. Het zal zeker een uitdaging zijn gezien de lengte en breedte van het perceel, maar het echte werk begint dus nu voor ons”, zegt een commissielid.

Er zullen tenminste 24 permanent inwonenden kunnen worden geaccommodeerd. Doelend op de kosten zegt de voorzitter: “Het is een groot bedrag, maar wij zullen er alles aan doen om het via fundraising en donoren bij elkaar te krijgen.” Een van de fundraisingsactiviteiten is het verkopen van een ingelijste foto van de Arya Dewaker Tempel op het terrein. “Wij kregen in 2018 van de moederorganisatie in India een award omdat onze tempel een van de mooiste Arya Dewaker tempels wereldwijd is.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com