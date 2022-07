Arturo Vidal todavía no juega con Flamengo y ya vive su primera polémica en Brasil con un ex Real Madrid

Entornointeligente.com /

El intercambio de palabras entre Cicinho y Arturo Vidal ganó nuevos capítulos esta semana. En su presentación oficial como refuerzo de Flamengo , el chileno le respondió al ex lateral que no vino al país a ‘pasar unas vacaciones’. El ahora comentarista, sin embargo, no se mostró convencido y afirmó que ‘es muy pronto’ para saber cómo será el paso del mediocampista por el equipo de Río de Janeiro.

Y también aprovechó para hacer un vaticinio digno de pesadilla para los rojinegros: que el club no ganará títulos esta temporada.

«Creo que es demasiado pronto, comienza a jugar, luego respondes. Creo que vino de paseo y Flamengo no ganará el título este año. Palmeiras ganará al brasileirao a pasos agigantados, en la Libertadores será el Atlético Mineiro y la Copa do Brasil será para el Sao Paulo «, disparó el ex lateral durante el programa Arena SBT, e incluso habló sobre su paso por el Real Madrid.

Las ‘guerra’ de declaraciones entre Cicinho y Vidal comenzó cuando el exjugador del São Paulo cuestionó la decisión del chileno de dejar Europa para jugar en el fútbol brasileño.

Durante el podcast Reis da Resenha , en YouTube, el exjugador dijo que el mediocampista está en el tramo final de su carrera y que coincidió con Flamengo no porque ame al club, sino para disfrutar la vida en Río de Janeiro.

«No es que Vidal no sea gran cosa. Es un excelente jugador, pero no llegará a nada en Flamengo «, comenzó diciendo. «Río de Janeiro, el tipo ya estaba rompiendo todo antes… Yo publicaría allí bailando… Es un tipo que está llegando al final de su carrera, entonces mi opinión es que no lo logrará (triunfar)».

«Se habla tanto de que tenía un mercado, pero ¿por qué no se fue (a otro lugar)? ¿Por qué vino a Flamengo ? ¿Crees que vino porque ama a Flamengo ? ¡Estás bromeando! Entre Flamengo y su país, volvería a su equipo de casa en Chile».

Para Cicinho , Vidal coincidió con Flamengo para darse a conocer en Brasil. El exjugador citó el Campeonato Brasileño como poco visto en Europa para decir que el chileno venía en busca de un golpe mediático.

«Vino por lo que es Flamengo . Quiere ser conocido en Brasil, tener una vida de playa, disfrutar de la jubilación. ¡Qué tamaño! Si quisiera dimensión, se habría ido al Sivasspor, que es más popular que el Flamengo . Allí en Europa nadie mira el fútbol brasileño».

En su presentación oficial con la camiseta rojinegra, Vidal respondió al brasileño.

«Es difícil responder a todos, responder qué decir… Cada jugador tendrá su opinión. Si en su vida no pudo ganar cosas y no pudo disfrutar del fútbol como yo, que siempre peleé por las cosas, entonces no es mi problema», disparó.

«Vine a Flamengo a ganar títulos. De lo contrario, estaría en Chile disfrutando de mis vacaciones», agregó.

