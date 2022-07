Arturo Vidal: «Siempre soñé jugar en el Flamengo y vengo a ganar títulos»

Entornointeligente.com /

«Estoy muy feliz, era mi sueño y falta todavía un poquito más para ser el hombre más feliz, que es entrar a la cancha con la camiseta (número 32) del Flamengo. Ese será mi momento más feliz», señaló el futbolista de 35 años durante su presentación en la sede deportiva del club. «Vengo a ganar títulos, si no me hubiese quedado en Chile para disfrutar de mis vacaciones», aseveró Vidal en respuesta a una declaración del exinternacional brasileño Cicinho, quien dijo esta semana que el chileno había llegado a Brasil en el final de su carrera, más para «divertirse» que para entregarse en la cancha. El jugador de la selección chilena se ha convertido, hasta el momento, en la principal contratación de la Liga brasileña para el segundo semestre y con el conjunto de Río de Janeiro espera también poder ganar el título de la Copa Libertadores, una conquista que Vidal todavía no tiene en su carrera. 3??2?? ? @kingarturo23 ? ???? pic.twitter.com/LZp0C9WCtr

— Flamengo (@Flamengo_es) July 18, 2022 «Mi primer sueño es ayudarle al equipo a ganar la Libertadores. El Flamengo tiene que ganar todo. He ganado muchas cosas, pero la Libertadores es una de las cosas que un futbolista en Sudamérica sueña con tener», manifestó. El «amor» por el Flamengo, expresó Vidal, surgió de los relatos de algunos brasileños con los que jugó en Europa y le contaban del arraigo que el club carioca tiene en todo Brasil. «Estoy erizado. Siempre quise jugar con el Flamengo y hablaba de eso con Renato Augusto, cuando estaba en el Bayer Leverkusen, y con Rafinha, con el que estuve tres años en el Bayern Múnich», comentó. El exjugador del Barcelona de España y de los italianos Juventus de Turín e Inter de Milán indicó que no tiene preferencia en alguna de las posiciones del mediocampo del Flamengo en la que el técnico Dorival Júnior pretenda utilizarlo. «En las tres posiciones me siento cómodo. En Italia y Alemania jugué más por la derecha, para ir y volver, pero mientras juegue no creo que haya problema. Espero adaptarme lo más rápido ´posible y cuando hay buenos jugadores eso fluye más rápido», apuntó. Para Vidal , «el fútbol europeo es más físico, pero en Brasil la intensidad es muy fuerte, los jugadores son muy rápidos» y, a su juicio, «técnicamente son mejores que en Europa». De otro lado, el chileno descartó que su temperamento, a veces fuerte, pueda incidir en que los árbitros en Brasil ya lo tengan «marcado». «Mi forma de jugar es siempre al límite, pero respetando siempre al rival», subrayó. Destacó, entre sus nuevos compañeros, al lateral Rodinei. «Me gustó mucho la forma de jugar de él, la fuerza que tiene, es una máquina», elogió Vidal, quien habló también sobre su particular corte de cabello, una marca personal del chileno que, según la prensa, comienza a ser una tendencia entre los hinchas más jóvenes del Flamengo. «Quise cambiar el color de la cresta y si los chicos lo quieren copiar está bien, pero lo más importante es que disfruten de los títulos del Flamengo», apuntó. ¡Sí, sí,sí, El Rey está aquí! ???????? pic.twitter.com/Bcysz4Y8pl

— Flamengo (@Flamengo_es) July 18, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 18/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com