Arturo Vidal le responde a Cicinho por sus críticas: «Si no pudo disfrutar el fútbol como lo disfruto yo (…), no es mi problema»

Arturo Vidal fue presentado de forma oficial como jugador del Flamengo de Brasil durante esta jornada en una conferencia de prensa. En el lugar comentó que lo feliz que se siente estar en el conjunto de Río de Janeiro.

«Cuando entré y la gente comenzó a gritar, pese a que nunca he jugado aquí sino que siempre como rival, no creía lo que estaba viviendo», precisó el volante. Además indicó que «estoy bien físicamente, sé que me falta un poco para tomar el ritmo de mis compañeros. Vamos a ir paso a paso».

También se interpuso grandes desafíos en el mengao. «Quiero ayudar al equipo a ganar la Libertadores. He ganado hartas cosas pero la Libertadores es algo que cualquier futbolista sueña tener», afirmó.

Críticas de Cicinho El exseleccionado brasileño, Cicinho aseguró que Vidal llega a Flamengo «porque quiere disfrutar de la vida en la playa» y también aseguró que es «un tipo que está llegando al final de su carrera».

Frente a estos dichos, el «rey Arturo» precisó que es «difícil responderle a todo el mundo lo que dicen. Cada uno tiene su opinión, cada jugador vivió su vida de forma diferente».

«Si él no pudo ganar cosas, si no pudo disfrutar el fútbol como lo disfruto yo que es siempre estar peleando por cosas importantes, no es mi problema», recalcó Vidal.

Finalmente, resaltó que «yo vengo a ganar títulos, a disfrutar, sino habría estado en Chile disfrutando de mis vacaciones».

