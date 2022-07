Arturo Vidal fue presentado en Flamengo: «Vine a ganar títulos; si quisiera unas vacaciones, estaría en Chile»

Entornointeligente.com /

Arturo Vidal fue presentado este lunes como refuerzo de Flamengo y explicó en su primera conferencia de prensa cómo nació su pasión por el club de Río de Janeiro y respondió las críticas del exlateral derecho Cicinho.

» El primero que me habló (del Flamengo) fue Renato Augusto, en Bayer Leverkusen, en 2008, 2009, por ahí. Luego, en Bayern Munich jugué con Rafinha durante tres años. ¡Fue una locura! Por todo lo que me dijo, lo único que pensaba era cuándo llegaría el día de vestir la camiseta de Flamengo «, señaló el mediocampista de 35 años.

Arturo Vidal está feliz con su nuevo desafío en Flamengo. Getty Images Selecciones Editoriales Alexis a Vidal: «Te lo mereces, nadie sabe lo que te ha costado» 4d Gabigol: «Vidal tiene cara de Flamengo, quiero jugar junto a él» 3d Las mejores frases de Arturo Vidal en su llegada a Brasil 12d 2 Relacionado LA RESPUESTA A LAS CRÍTICAS El futbolista de 35 años también fue consultado sobre los dichos de Cicinho, quien auguró que el Rey Arturo no tendrá un buen paso por Brasil. Según el exseleccionado brasileño, Vidal «disfrutó de una playita» en Río de Janeiro y «no lo logrará».

El chileno garantizó que no fue al fútbol brasileño a «pasar unas vacaciones» y le dio una respuesta muy contundente al ídolo paulista. «Es difícil responder a todos… Cada jugador tendrá su opinión. Si en su vida no puede ganar cosas y no puede disfrutar del fútbol como yo, que siempre luché por las cosas, entonces no es mi problema», disparó.

» Vine a Flamengo a ganar títulos. De lo contrario, estaría en Chile disfrutando de mis vacaciones «, agregó.

EL SUEÑO DE LA CONMEBOL LIBERTADORES A la hora de contestar sobre su ilusión, no tuvo dudas: » (Libertadores) Es mi primer sueño. Vine acá por algo, y era ganar la Libertadores, que es algo muy importante . En Flamengo tenemos que ganarlo todo. Voy a trabajar de la mejor manera. El jugador sudamericano siempre espera ganar la Libertadores. Espero ganarla con Flamengo».

¿SE LO LLEVA A ALEXIS A FLAMENGO? No podía faltar la consulta sobre su compatriota Alexis Sánchez, quien también sería pretendido por la dirigencia: » ¿(He hablado con) Alexis? No, no (risas). No lo he hecho (risas). Él tiene su vida y verá lo que es mejor para él. Solo me preocupo por mí «.

SU POSICIÓN PREFERIDA EN LA CANCHA Sobre la posición en la que prefiere jugar en el centro del campo, Vidal aclaró: » En las tres posiciones medias me siento cómodo. Siempre he jugado más por la derecha, como en Italia y Alemania. Hago box to box, voy de un lado a otro, pero no tengo problema con la posición. Estoy jugando, no hay problema (risas) «, bromeó.

LA ADAPTACIÓN AL FÚTBOL BRASILEÑO También fue interrogado sobre el cambio que implica volver al fútbol sudamericano: «La gente ve el fútbol europeo como más físico, pero cuando esté en la cancha aquí (en Brasil), cuando pueda jugar, podré responder mejor esa pregunta. Aquí hay jugadores que son muy fuertes, rápidos y técnicamente mejor que en Europa. Quiero ver cómo me siento en el campo y luego podré responder mucho mejor a esa pregunta».

EL VÍNCULO CON LOS ÁRBITROS «Creo que mi forma de jugar es siempre al límite, pero siempre respetando al rival. Creo que los árbitros harán su trabajo y yo haré el mío. No habrá controversias. Tengo problemas, expulsiones, cualquier cosa. Pero yo solo quiero ganar cosas», sostuvo el King.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTO PARA JUGAR? El jugador de la Selección Chilena, sin embargo, admitió que aún le falta mejorar la parte física antes de pensar en su debut.

» Físicamente estoy bien. Sé que todavía me queda un poco para alcanzar a mis compañeros, que juegan desde principios de año. Vamos paso a paso. Cuando esté bien, creo que el entrenador me dará la oportunidad «, concluyó.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com