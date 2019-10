Arturo Vidal: “Es complicado no ser titular cuando estás bien” – AS.com

Entornointeligente.com /

Arturo Vidal salió al paso para reclamar más protagonismo y minutos a su entrenador, Ernesto Valverde. El mediocentro chileno atendió a FOX Sports Chile nada más terminar el encuentro y fue uno de los pocos jugadores de la plantilla que salió a hablar ante los medios.

Después de jugar un cuarto de hora al sustituir a Sergio Busquets por un golpe en el gemelo, Vidal lamentó no poder gozar de las oportunidades que a su juicio merece: " Me fui triste por no salir de inicio, pero finalmente se ganó un partido que se nos complicó . Es una decisión técnica, pero es complicado no ser titular cuando estás bien física y futbolísticamente , y cada vez que he jugado lo he hecho de la mejor forma posible".

Por otro lado, añadió el jugador azulgrana que espera ganar mayor protagonismo en los próximos encuentros del conjunto culé y que seguirá ” trabajando duro para volver a ser titular” . Además, en la línea de que se pronunció Ter Stegen, se mostró crítico con el juego del equipo y achacó a ” estar desconcentrado o no hacer bien las cosas ” como motivo principal del mal rendimiento colectivo.

El chileno solo ha disputado por el momento un total de 209 minutos esta temporada , de los que 51 corresponden a lo que ha jugado en la máxima competición continental, repartidos entre los 14 minutos del Slavia y 37 minutos frente al Inter en el Camp Nou .

