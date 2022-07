Arturo Vidal debuta en el Flamengo con victoria

Entornointeligente.com /

El futbolista de 35 años entró en el campo en el segundo tiempo, en el minuto 77, en sustitución de Everton Ribeiro, en el partido correspondiente a la décimo novena jornada de liga, disputado en el estadio Ressacada de Florianópolis. En una de sus primeras intervenciones, Vidal hizo una recuperación en el campo de defensa e inició un contraataque que culminó en el segundo gol de su equipo. Pedro anotó los dos goles del Flamengo, el segundo tras una asistencia del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que sirvieron para remontar el tanto inicial de Arthur Chaves. Con esta victoria, el Flamengo alcanzó los 30 puntos, situándose a seis del Palmeiras, líder en solitario y que juega este domingo contra el Internacional. Al ser presentado con la camiseta del Flamengo, el pasado lunes, Vidal dijo que jugar en el equipo brasileño es un «sueño» para él, avisando que vino al equipo «a ganar títulos» y no de vacaciones. El exjugador del Barcelona y de los italianos Juventus e Inter de Milán afirmó que ansía ganar la Copa Libertadores, un trofeo que todavía no ha logrado en su carrera. This week a hot new bombshell enters the villa. pic.twitter.com/bRfwxmBjMb

— Flamengo (@Flamengo_en) July 24, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 24/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com