Arturo Valls no puede creer la fama que tiene en Uruguay: «¡Resulta que soy una estrella!»

Arturo Valls se ha convertido en toda una figura de la televisión uruguaya. En su momento tuvo dos programas en el prime time en dos canales diferentes: ¡Ahora caigo! en Canal 10 y Me resbala en La Tele, lo que lo consolidó como uno de los rostros familiares de la pantalla chica.

El cariño que cosechó entre el público quedó claro tras su paso por ¿Quién es la máscara? El español estuvo en el traje de Máquina de Dulces, y la revelación de su identidad causó furor en las redes sociales.

MIRA TAMBIÉN Operativo Valls: cómo fue que el famoso conductor español llegó a «¿Quién es la máscara?» Todavía sorprendido por los coletazos de esos proyectos, Valls fue entrevistado en el programa La Noche D de Televisión Española, y se mostró anonadado por lo bien que le va de este lado del Océano Atlántico.

«¿Tu sabes la movida de Uruguay, que tengo yo con Uruguay? En Uruguay yo lo peto, ¡ resulta que en Uruguay soy una estrella !», comentó entre risas Valls, que llegó al set para promocionar una nueva serie de ficción, Dos años y un día, que lo tendrá de protagonista.

¿Sabías que Arturo Valls es una estrella en Uruguay? Nos lo cuenta en #LaNocheDModa

⭕ https://t.co/fDEwRc0sJI pic.twitter.com/nyDFFEmY44

— La 1 (@La1_tve) June 28, 2022 Luego explicó: «De hecho hace poco estuve haciendo Masked Singer Uruguay (o sea, ¿Quién es la máscara? ) como máscara yo. Porque se ha emitido durante seis años ¡Ahora caigo! , y Me resbala se emitía en prime time. En dos cadenas a la vez se emitían ¡Ahora caigo! y Me resbala .

Entonces yo llego al aeropuerto y ya la gente me empieza a saludar. El taxista (dice): ‘Este es Arturo Valls , el conductor español. Por favor, aquí te vemos todos los días’. ¡Un cariño la gente! De hecho cuando me descubren la máscara la gente (estaba) loca, el presentador emocionado, me miraba ahí, me tenía al lado, y yo decía: ‘¿Pero esto qué es?'».

«Justamente esta semana me llama mi representante para contarme que han comprado los derechos para hacer la versión uruguaya del ¡Ahora caigo! , entonces me proponían irme allí una semana a hacer algun programa, a hacer un especial. Entonces a lo mejor podría volver», reveló en relación al ciclo que estrenará Canal 4, y que conducirá El Gran Gustaf.

Sorprendida, la conductora Eva Soriano le comentó: «¿Será que te vas a hacer las Américas? ¿Que eres el Julio Iglesias del entretenimiento? ¡Ojo!».

