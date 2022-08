Arturo Flores: el joven peruano que sueña con conquistar la NASA

Entornointeligente.com /

Arturo nació en Lima hace 25 años y es el menor de dos hermanos. De su infancia recuerda los documentales educativos que solía observar y su necesidad de desarmar y armar sus juguetes para conocer los misterios de sus funcionamientos. Ambos pasatiempos determinarían más tarde el rumbo de su vida académica. También, desde muy pequeño, sus padres, originarios de la región Ancash, le inculcaron el amor por la cultura y la sierra peruana. Y fundamentalmente, cultivar el valor de la lucha, el esfuerzo y de la perseverancia, como lo hicieron ellos cuando vinieron a vivir a la capital. Estudió en el colegio La Salle, ubicado en Breña, en donde ocupó los diez primeros puestos en el cuadro general, y se caracterizó por obtener el primer lugar en las ferias de ciencias. Estas experiencias y habilidades, sumado al hecho que su padre también es ingeniero, influyeron para su postulación e ingreso a la UNI el año 2013. Lea también: Paolo Mogollón: su amor por la ciencia marca la diferencia en Nueva York Premio Telemetría-NASA Arturo se enorgullece al decir que fue uno de los promotores de «PumiiPeru», un equipo formado inicialmente por 15 estudiantes de la facultad de Mecánica de la UNI. A ellos los unía el ferviente deseo de marcar un hito en la historia de la robótica. Por ello el 2019 participaron en un concurso de la NASA sobre robótica -desarrollado en Huntsville, Alabama, y lograron el Premio Telemetría-NASA a la mejor propuesta de Telemetría en el Human Exploration Rover Challenge -NASA 2019. «Este concurso nos motivó a construir un astro vehículo, llevar nuestros diseños, y competir en diversas categorías. Como aún no teníamos apoyo de la institución, realizamos incluso polladas pro-fondos para costear algunos gastos (del viaje y del concurso). Fue una experiencia muy enriquecedora», afirmó sonriente Flores al recordar su gran primer éxito. Ese mismo año, ganó una beca para realizar una pasantía de investigación en la Universidad Estatal de Campinas -Unicamp en Brasil, con el apoyo económico de la Universidad Nacional de Ingeniería, por su sobresaliente desempeño académico. Al regresar al Perú, se convenció de que lo suyo eran los temas vinculados al sector espacial. Esto hizo que de la mano con PumiiPeru, asuman el reto y escalen a un proyecto de robótica espacial mucho más complejo. En el 2020 se presentaron al European Rover Challenge 2020 – ESA , la competencia más grande de espacio robots de Europa. En ese evento fue el director del equipo, y diseñó de manera conjunta un Rover autónomo integrado con un sistema de perforación, un algoritmo para la reconstrucción 3D del entorno y una herramienta de extracción de muestras de núcleo. Como premio a sus esfuerzos, lograron ser finalistas del concurso de robótica que congregó a 40 competidores de todo el mundo. «Gracias a esta experiencia me di cuenta de que me interesaba más de lo que yo creía lo espacial y de crear robots que puedan ayudar a los astronautas», agregó. Lea también: Iván Lobato: El físico peruano que rompió la barrera de la adversidad El cielo no es el límite Sin embargo, para Arturo el cielo no es el límite y en el 2021 fue parte de una experiencia con REPU , un programa de investigación que complementa la formación de talentosos estudiantes universitarios peruanos organizando pasantías de investigación científica en las mejores instituciones del mundo. «Fue un proceso de selección extremadamente competitivo, pero lo logré y pude obtener una pasantía por tres meses. Lo que me motiva a continuar es pensar en lo feliz que hago a mi familia y a mi haciendo lo que más amo», manifestó al referirse a su pasantía en el área de Ciencias de la Computación en la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos. Todas estas experiencias profesionales han consolidado el norte de su vida y le han permitido descubrir que una de sus fascinaciones es la locomoción robótica, orientada a la exploración espacial. Además de ello, está a punto de cursar una maestría en Ingeniería Mecánica (concentración en Robótica y Control) en la prestigiosa Universidad de California. Arturo anhela trabajar y ser líder en la NASA para emular el éxito de las ingenieras peruanas Rosa Ávalos Warren , Aracely Quispe Neira y Jackelynne Silva-Martínez , quienes dejan en alto el nombre de nuestro país en la emblemática institución de investigación espacial norteamericana. El cielo no es el límite, nos remarca Arturo. Y le creemos. Lea también: Gissella Bejarano: El lenguaje de señas fue su inspiración y meta Más datos: -La ingeniera peruana Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Espaciales de la NASA, recibió un reconocimiento por parte del Senado de Estados Unidos por su labor científica y trayectoria profesional, que incluye la coordinación para la puesta en órbita del telescopio espacial James Webb. -Un total de 14 niñas peruanas son capacitadas en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, según sus siglas en inglés) y visitarán el Centro Espacial Houston de la NASA. -Research Experience for Peruvian Undergraduates (REPU) es una comunidad de profesionales que poseen un alto espíritu colaborativo y que están comprometidos con el desarrollo de la capacidad tecnológica y científica en el Perú. Más en Andina ? Conoce la historia de Josimar Chire Saire, el tacneño que difunde la Inteligencia Artificial en América Latina https://t.co/86OZ6e26oX ? Por Valery Díaz Vásquez pic.twitter.com/zyp6oJyLed

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 28, 2022 (FIN)VDV/RES Video: Arturo Flores: el joven peruano que sueña con conquistar la NASA Publicado: 4/8/2022

