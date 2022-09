Arturo Acosta «Mi misión de vida es ayudar a la mayor cantidad de personas» – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Arturo Acosta es una persona polifacética, es escritor, autor de 12 diferentes libros, entre ellos destaca » El Mensaje del Mago Merlin «, un Oráculo compuesto por 1000 mensajes, es único en su estilo, y reconocido internacionalmente.

Este astrologo y programador lingüístico también tiene un Master en psicocibernética, y desde el 1 de septiembre de 2022 compartirá con los lectores del diario 2001, Zona 3D impreso y la web , todo el contenido astrológico y esotérico que tanto le apasiona.

«Soy astrologo, me dedico a la astrología en un cien por ciento, tengo mis consultas astrológicas, también tenemos algo que es único, no conozco a otra persona que lo haga, que son las siete predicciones de la semana.

Lo hago todos los martes y allí decimos lo que va a pasar en ese lapso de siete días y damos muchísimos detalles de lo que va a suceder sobre todo a nivel internacional, y se cumple semana a semana», señala Acosta.

Quien asegura dedicar mucho tiempo a la astrología, y además a la escritura «porque es una de mis pasiones, no voy a poder dejar de escribir, enfatiza.

«Tenemos 12 libros, el Oráculo de «El Mensaje del Mago Merlin» es el más vendido a nivel internacional, y la novela » Un llamado al Planeta Azul «, inclusive estamos en proceso de llevarlo a la parte cinematográfica, buscando horizontes, abriendo caminos para salir adelante.

Pero me dedico fuertemente a la astrología, con más de 30 años de experiencia y cada día más enfocado en ese camino, pues si hay algo que hacer en esta vida es enfocarse. Puedes integrar muchas cosas en ti, pero tienes que enfocarte».

Z3D: Sin querer hacer spoiler e interferir en las ventas, por dónde va el mensaje del Oráculo de «El Mensaje del Mago Merlin». ¿Arturo y el mago Merlin, es una coincidencia, es tu verdadero nombre o por allí vino una asociación?

AA: Para mí es una coincidencia, sin embargo, hay muchas personas que dicen que no es así, pero en mi caso particular tengo una conexión profunda con el mago Merlin . Hace aproximadamente 25 años empecé a escuchar su presencia.

En mi caso yo nada más lo escucho y es cuando él aparece, no es que se me baja un espíritu, ni nada por el estilo, ni nada parecido.

Es como estar hablando tú y yo, y Merlin me otorgó la oportunidad de transcribir estos mensajes, los cuales la gente tiene a su disposición en diferentes plataformas digitales y físicas en los distintos países.

Es un Oráculo muy completo y aceptado, y en Venezuela es bastante conocido gracias a Dios.

Z3D: ¿Qué le explicas a los incrédulos y escépticos? ¿A quién le hablas?

AA: Es lamentable que las personas no comprendan que vivimos en un mundo donde existen diferentes dimensiones paralelas. El solo hecho de que no las veas no significa que no existan, y eso mismo nos sucede con los diferentes seres vivos.

El hecho de que no tengas las facultades para poder tener contacto con otros seres en esta misma dimensión, no significa que no existan.

Por otro lado, la verdad es que convencer a una persona de esto es muy difícil, yo los dejo a cada quien en su criterio.

Los respeto y pido respeto hacia mi trabajo, y hacia mi proceso espiritual, y sencillamente no discuto, me parece que cada quien está en su nivel normal, y el hecho de creer en otras formas o que pienses de otra manera distinta, o creas en otros procesos, no significa nada para mí de discordar o de convivir contigo. Respeto mucho las opiniones de los demás.

Z3D: ¿Qué grado de precisión tienen las predicciones internacionales que realizas semanalmente?

AA: Altísimo. Cabe acotar que las profecías son diferentes, son desarrolladas por una deidad que de una u otra forma habla a través del tiempo, pero no lo indica con una fecha precisa.

Pero cuando se hacen predicciones , si son concretas, en mi caso hablo de una semana. Tenemos dos años colocando información al cien por ciento, donde verificamos lo que decimos, y lo que hacemos con fecha. Por ejemplo, erupciones volcánicas, sismos, muerte de personalidades, ataques terroristas, conversaciones, o situaciones con el mismo Papa o alguna otra persona de alto nivel.

Siempre decimos de manera precisa lo que va a suceder y hacemos esa aclaratoria todos los martes. Cuando vamos a decir las predicciones de la semana también hacemos un análisis de las anteriores para que la gente contraste lo que dijimos y vea lo que sucede.

Z3D: ¿De qué trata el libro «Un llamado al Planeta Azul» de Arturo Acosta?

AA: Es una novela de ciencia ficción histórica , está cataloga en ese renglón literario y básicamente resume la llegada de grandes maestros a la Tierra, donde nos han dicho en diferentes épocas, diferentes civilizaciones, momentos, exactamente lo mismo.

Narramos cómo se ha venido trabajando históricamente una correlación espiritual, una línea espiritual que es igual, y que nosotros como seres humanos tratamos de separarla y no entender el mensaje y en los diferentes tiempos siempre ocultamos los mensajes que nos dan esos grandes maestros y volvemos a quedar prácticamente en lo mismo.

Es un llamado para evolucionar, solo que viene de diferentes épocas, diferentes discursos, diferentes lugares geográficos, pero al final es la misma esencia.

Pienso que la humanidad tiene la mayor cantidad de información que nunca ha existido en la historia, así que es el momento de la apertura, de la luz, de tener el conocimiento. Es importante ser coherente con lo que sabes, dices y piensas.

Z3D: ¿Qué le ofrecerás a los lectores de 2001 y Zona 3D?

AA: Me gusta hacer cosas nuevas, diferentes y llevar el conocimiento directo a las personas. Seré un poco didáctico, no voy a realizar horóscopos lineales y llenos de supuestos.

Seré directo para que la gente se interese en conocer más sobre la astrología. Y en los artículos que se ofrecerán cada semana en el diario informaremos y educaremos a los lectores sobre diferentes temas esotéricos, astrología y de crecimiento espiritual.

Z3D: ¿Qué no debería esperar la gente de la astrología?

AA: No debería esperar un número para la lotería. Es algo inverosímil que la gente esté pensando en salir adelante con la lotería, y pienso que no puede ser que a estas alturas todavía la gente piense de esa manera.

En todo caso, ganar la lotería depende de comprar el boleto y hasta de la energía de cada quien.

Coordenadas:

Instagram @arturoacostamerlin WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Zona 3D

2022-09-05

Para mantenerte informado sigue nuestro canal

en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com