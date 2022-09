Artistas shipibos presentan muestra colectiva en el Centro Cultural Inca Garcilaso

Entornointeligente.com /

La muestra está curada por el Shipibo Conibo Center, NY, con obras de destacadas artistas como Sara Flores, Celia Vásquez Yui, Chonon Bensho, Inka Mea y Olinda Silvano. Lee también: Biblioteca Nacional invita a niños y niñas a participar en club de lectura y cuentacuento Sara Flores viene de exponer sus magníficas telas pintadas en grandes formatos en la prestigiosa galería White Cube, en Londres, y se prepara para participar este año en la feria Art Basel Miami, mostrando su trabajo en las galerías Clearing y Meridians. La reconocida ceramista Celia Vásquez, luego de exponer en la galería Salon 94 de Nueva York, presenta la serie «El consejo de las madres espíritus de los animales», con piezas únicas de gran formato, creadas especialmente para esta muestra, en la que su hija, Diana Ruiz, ha colaborado en la producción de sus obras. Chonon Bensho, ganadora del XII Concurso Nacional de Pintura del MUCEN-Banco Central de Reserva del Perú, exhibirá un delicado bordado sobre tela, de 200 x 240 cm. Lee también: Recital poético musical «Recuerdos de Arequipa» en homenaje al autor de libro «Coquito» La muralista internacional Olinda Silvano esta vez presentará la pintura de un kené basado en el mapa original del territorio Shipibo Conibo. Y por primera vez se expondrán juntos cántaros antropomorfos de la notable maestra ceramista Inka Mea (1917-2001), de quien se conservan pocas piezas. También participarán en la exposición la Asomashk /Asociación de Onanyabo Médicos Ancestrales Shipibo-Konibo-Xetebo y la Asociación de Mujeres Shipibas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas con una instalación de Edith Nunta Yui y Èlia Gasull Balada. Lee también: Yma Sumac: Develan escultura en su honor el Hollywood Forever Los curadores, Matteo Norzi y Abou Ferman, mencionaron que «durante mucho tiempo, el arte indígena ha existido bajo la marca de la violencia de la historia y se ha reinventado incesantemente a través de singulares esfuerzos de creatividad personal. Hoy, los practicantes nativos, aborígenes y originarios animan el arte contemporáneo de una manera cada vez más proactiva, transformando la naturaleza de la crítica institucional y la producción cultural en general». El arte shipibo-konibo o kené, declarado Patrimonio Cultural de la Nación Peruana, «es uno de los estilos artísticos funcionales más sofisticados de las Américas, caracterizado por diseños de intrincada exactitud en infinitas variedades». «El mundo entero estaba cubierto de diseños», dice una canción shipibo, evocando un ideal al que hay que seguir aspirando, mencionaron los artistas. Lee también: Feria del Libro «Surco sobre Letras 2022» continúa hasta el 11 de setiembre Los Shipibo distinguen entre menin, el lado artesanal de la creación artística, y shinan, su vertiente creativa, de imaginación visionaria, que incluye también la fuerza, la energía, la vigilancia, la buena memoria, la presencia espiritual y, en definitiva, la esencia misma de la vida. «Los artistas, activistas y médicos tradicionales que participan en esta exposición mantienen el equilibrio entre el imperativo cultural de innovación personal y el sometimiento a las restricciones de las formas ancestrales, y dominan tanto el menin como el shinan, generando realidades que existen en formas visibles e invisibles, valiéndose de su sofisticada tradición para reinventar las posibilidades indígenas para el futuro». Las líneas que cubren cada una de las piezas de esta exposición, agregaron, no son tan solo una imagen plana, sino un portal de entrada que rompe la superficie y nos lleva al multiverso shipibo, donde el orden de los diseños kené debe entenderse como un manifiesto visual, un compromiso con los valores de la ética indígena y con los protocolos de convivencia, reciprocidad y parentesco que se extienden más allá de lo humano a los animales, las plantas, la tierra y el agua. Lee también: Presentan puesta «El que dijo sí, el que dijo no» en la Alianza Francesa de Lima La muestra permanecerá abierta al público hasta el 27 de noviembre, de martes a viernes, de 10 am a 8 pm; sábados, domingos y feriados, de 10 am a 6 pm. El ingreso es libre. Más en Andina: En el primer semestre del presente año, las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones emitieron 6,923 contratos cortos en los idiomas quechua, aimara, ashaninka y shipibo-konibo, informó @OSIPTEL . https://t.co/iH4gxCWYBA pic.twitter.com/9HHIQGfMuE

