Artistas reaccionaron: se confirma la muerte de Raúl Amundaray ?? #Raulamundaray

La mañana de este martes 21-01-2020, el mundo del entretenimiento venezolano se enlutó al saberse del fallecimiento del primer actor Raúl Amundaray, siendo confirmada la noticia por su esposa.

El periodista Simón Villamizar fue el encargado de difundir la información. Hasta ahora se desconocen los motivos del deceso. A sus 82 años, el “galán de telenovelas” se encontraba en la ciudad de Houston (Texas), en Estados Unidos.

Explico: apenas leímos la noticia en redes, llamamos a la esposa de Raul Amundaray. Nos informó que era falso, pero que su estado de salud era grave y que se encontraba reunida con sus familiares. Ella acaba de llamar a mi productora para informar, muy avergonzada, que sí murió

? Simon Villamizar (@SimonBestia) January 21, 2020 Con una trayectoria de más de 50 años que, sin duda, marcó a muchos. Tuvo la oportunidad de encarnar papeles en producciones naciones e internacionales.

A través de las redes sociales distintas personalidades publicaron mensajes dedicados a él.

Hoy somos menos, Murió Raúl Amundaray.

View this post on Instagram Querido Raúl, enterándome que te fuiste a otro plano, desde aquí te despido con aplausos ????????, tuviste una carrera intachable, eterno Galán, la gente te amo a través de tus personajes, incluso cuando fuiste el Conde Drácula, eras ejemplo de puntualidad, de compromiso, de entrega con tu trabajo, Jamás se espero por ti y mira que Tu eras Raúl Amundaray, pero eso en vez de hacerte una persona inflada para darte “permisos” y ser impuntual, al revés, como debe ser, siempre estabas allí, con tu elegancia, listo, con tu sonrisa y tu palabra amable, Me decias: “Hola bella Dama” ( se que a otras se lo decías también, pero ese era para mi jajaja) Un Caballero andante, Gracias Raúl por esas horas compartidas en Vieja Yo, pero además es que nosotros compartimos muchas conversas desde antes y siempre fueron entretenidas, mi querido Pipo de Vieja Yo, hoy Marta te dice: Te quiero Pipo, Vuela alto y llena de Poesía (q tanto te gustaba y compartíamos ese amor por ella) , llena de poesía ese cielo inmenso. A sus familiares un abrazo apretado. Pdta. Foto de la telenovela “Vieja yo” y a mi me toco ser “la otra”

Incomparable actor y locutor, pero sobre todo un caballero con la virtud de los verdaderos talentos: la humildad.

Don Raúl Amundaray, paz a tu alma y consuelo a tus deudos. https://t.co/1Tbj44JQqy

? Manuel Sainz (@ManuelSainz) January 21, 2020 Tuve el placer de Producir dos otoños en París, donde Raúl Amundaray estuvo con nosotros, gran actor, un caballero, gran persona. Toda una experiencia. pic.twitter.com/oNIbCyGvmR

? Alejandro (@leonalexm) January 21, 2020 Raúl Amundaray fue el actor venezolano que mejor representó el arquetipo del galán clásico. Marcó tremendamente toda una época de la telenovela venezolana. Se convirtió en la suma de todos sus personajes. Fue un caballero. Lamento mucho su muerte.

? Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) January 21, 2020

