Artistas prestam homenagens a Jô Soares

A morte de Jô Soares tirou da classe artística brasileira um amigo muito querido e uma referência de excelência profissional.

Ser entrevistado pelo Jô é uma lembrança para vida toda.

«Um entrevistador raro, único, me fez tantas entrevistas. Eu falei sobre coisas que eu achei que a minha timidez não permitiria e isso era mérito dele, absolutamente dele, da maneira dele entrevistar. Amor, gratidão e afeto para Jô sempre», conta Lázaro Ramos

Willen Van Weerelt foi diretor do programa do Jô durante os 16 anos no ar. Conhecia bem o Jô por trás das câmeras.

«O legado que ele deixa é: a variedade de áreas que ele atuou e todas com sucesso. Era um parceiro, um amigo enorme e ele fazia o ambiente bom, então eu não me sinto bem falando triste, porque é uma pessoa de alegria», diz Willen Van Weerelt

José Bonifácio Sobrinho também conhecia bem Jô Soares . Boni foi o responsável pela estreia de Jô na Globo, na década de 1970.

«Muito triste. Afinal, 62 anos da mais pura amizade. Uma admiração total pela fascinante personagem que foi Jô Soares. Eu quero dizer para vocês que ele fez da vida dele duas coisas fundamentais: humor e amor», afirma Boni.

Veja a cobertura completa:

A apresentadora Adriane Galisteu falou da tristeza de perder o amigo, diretor, conselheiro e vizinho, e que vai seguir aplaudindo através de obras dele e aprendendo com ele.

A cantora Marisa Monte lembrou o exemplo de inteligência e de humor, e que Jô vai morar nas melhores lembranças e no coração.

Pelé lembrou do grande amigo, inteligente, perspicaz, bem-humorado e que adorava uma boa conversa.

Para o produtor musical Nelson Motta , Jô representa um artista completo, que usou seus dons e esforços para alegrar, divertir, emocionar e esclarecer o público.

Pedro Bial , que substituiu o apresentador nas madrugadas da Globo, disse que Jô faz parte da história do Brasil.

«Tudo o que ele fez e ele fez tanto, ele fez em doação. Só nos trouxe alegria, só nos trouxe inspiração, só nos trouxe explicação para esse projeto Brasil, o que há de bom, o que é possível, sempre pela lente do humor mais amoroso. Isso estará presente e permanecerá presente por muito muito tempo, talvez por toda a história do Brasil», afirma Pedro Bial.

Com Jô Soares, Fábio Porchat aprendeu que humor é mais do que arrancar risos.

«Foi o cara que me fez descobrir que fazer os outros rirem é uma missão. O que acontecia no Jô acontecia no país. O Jô Soares sempre foi um exemplo de pessoa engraçada, brilhante, extrovertida e generosa», diz Fábio Porchat.

«Ele conversava com a sociedade de uma forma com um humor característico do humor, mas conversando com a sociedade do que está acontecendo. É como se tivesse perdido um parente muito próximo, tivesse perdido um tio querido, um pai querido», lamenta Marcello Antony.

«Apesar da tristeza de sua partida, eu celebro toda a sua vida, toda a sua obra, todo os seus personagens, toda a sua contribuição, toda a sua inquietação intelectual e o seu amor e o seu carinho. Viva Jô Soares», afirma Marcelo Adnet.

«Jô foi embora um dos caras mais importantes da nossa cultura, tanto no teatro no cinema na televisão. Um grande abraço para toda a sua família», diz o ator Ary Fontoura.

O ator e amigo Marcos Caruso lembra do talento de Jô em usar o humor para conversar com quem quer que fosse .

«Ele entrevistava pessoas chamando o presidente de você, trazendo para o chão o entrevistado e falando às vezes coisas fortes, muitas vezes coisas fortes verdadeiras, contundentes, com um humor. Como se aquela palavra mais forte não fosse tão forte. ‘Não vá para cama sem ele’, ele falava, ele tinha esse bordão em um dos seus programas da noite e hoje nos saímos da cama sem ele», diz Marcos Caruso.

Em um vídeo, o cartunista Ziraldo , recordista de participações no programa do Jô, se despediu do amigo.

«Jô, eu vou sentir muito a sua falta. Um beijo do magro para você», se despede o artista Ziraldo.

O cantor Roberto Carlos gravou um áudio em homenagem a Jô.

«Eu tive o privilégio de conhecer Jô. Eu conheci na época da Jovem Guarda e depois o privilégio de estar com ele em algumas ocasiões no programa dele e tudo mais. E cada vez eu vi que ele era realmente um cara muito especial. Sinto muitíssimo, muito, muito, o que aconteceu com ele», diz.

Foi Jô Soares quem trouxe Claudia Raia para a televisão. A estreia foi em 1984, no «Viva o Gordo».

«Um anjo da guarda para mim e para tantas outras pessoas pela sua generosidade, seu amor pelo outro, pelo amigo, pela pessoa que estava ao lado dele. Então, meu amigo, se tem uma pessoa que eu devo muito obrigada é você. Muito obrigada, Jô, pela sua existência. Continue brilhando porque você sempre será uma grande estrela que nos ilumina. Eu te amo.»

