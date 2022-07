Artistas apoiam Giovanna Ewbank após atriz defender filhos de racismo em Portugal

Entornointeligente.com /

31/07/2022 13h08 Atualizado 31/07/2022

Vários artistas e famosos foram às redes sociais para prestar apoio à atriz Giovanna Ewbank , que precisou defender os filhos de ofensas racistas em Portugal no sábado (30).

Segundo a atriz, uma mulher xingou Bless e Titi, seus filhos com Bruno Gagliasso , e um casal de turistas angolanos enquanto eles estavam em um restaurante na Costa da Caparica, no litoral português. A mulher acusada das ofensas racistas já foi liberada .

Veja alguns dos artistas que se manifestaram:

Camilla de Lucas , ex-BBB:

«Gostaria de dizer que É NECESSÁRIO você enquanto homem e mulher branca, ter a mesma atitude da Giovanna e do Bruno. E também dar o mesmo apoio para pessoas negras que tem essa atitude, porque numa situação como essa, nós seríamos expulsos do local, porque até nisso NÃO TEMOS DIREITO!» escreveu Camilla na rede social Twitter .

«Quando uma pessoa negra TAMBÉM reclamar de racismo ou apontar vocês parem de dizer que é mimimi», completou Camilla, que participou do BBB em 2021.

Eliana Alves Cruz, escritora:

A escritora Eliana Alves Cruz, autora de romances como «Água de Barrela» e «O Crime do Cais do Valongo», também se manifestou no Twitter:

«Eu queria poder gritar na cara de um monte de gente o que a Giovanna Ewbank muito bem cuspiu na cara daquela mulher, com a certeza de que no final não seria eu a acusada de algum crime. Deve ser delicioso não precisar ser estratégica o tempo todo e simplesmente ex-plo-dir», escreveu a autora.

«E, cara gente branca, é assim que se faz luta antirracista. Com aquele grau ali de indignação», completou.

Maíra Azevedo, 'Tia Má':

A jornalista e humorista baiana Maíra Azevedo, conhecida como «Tia Má», também escreveu sobre o caso no Twitter:

«O posicionamento de Giovanna foi possível por ela ser uma mulher branca, e ela sabe disso! Ter ciência dos privilégios é saber usar quando é necessário! Uma mulher preta, mãe de crianças pretas teria sua denúncia relativizada! Que racistas sejam sempre tratados como racistas!», disse.

Lumena , ex-BBB:

A também ex-BBB Lumena publicou um tuíte apoiando Giovanna Ewbank:

«Que satisfatório a Giovanna Ewbank macetando uma mulher que foi racista com seus filhos», escreveu.

Felipe Neto, influencer:

«Racista se trata na porrada ou na humilhação pública. Não há outro caminho. Parabéns, Gioh. Serei sempre seu fã», escreveu Neto no Twitter.

