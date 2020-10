Artista grega debate estereótipos ao preencher galerias com representações da vulva em pelúcia

Entornointeligente.com /

Imagine entrar numa sala coberta por pelúcia, cheia de fendas que remetem a vulvas, de onde saem livros que podem ser acessados por adultos e crianças. É esse tipo de experiência que a artista visual Antigoni Bunny Tsagkaropoulou, baseda em Atenas, na Grécia, tem proporcionado a visitantes de diferentes centros culturais na Europa, com instalações e performances. Nesses ambientes fantasiosos e lúdicos, ela coloca o corpo feminino e os estereótipos que recaem sobre ele no centro de um debate que considera caro à toda a sociedade. “Devemos investigar historicamente porque não há espaço e visibilidade sobre o prazer feminino, examinar as raízes disso e destruir todas as estruturas sexistas e patriarcais que perpetuam o trauma e a opressão”, diz. Em entrevista concedida por e-mail, ela conta um pouco mais sobre as suas motivações e afirma já ter sofrido ataques de grupos extremistas.

O GLOBO – Quando você decidiu explorar a vulva em suas obras?

ANTIGONI BUNNY TSAGKAROPOULOU – Desde o início da minha carreira, venho explorando diversos temas que me intrigam, como identidade, sexualidade e gênero, e tenho incorporado essas questões em minha prática artística. Por meio do meu trabalho, estou desconstruindo mitos estereotipados e representações históricas de feminilidades e identidades marginalizadas. Meu propósito é reinventar essas histórias, a fim de criar significados políticos alternativos e desafiar estereótipos em uma tentativa de emancipação e resistência contra regimes heteropatriarcais, discriminatórios e opressores. Trago ativamente o corpo feminino e a sua sexualidade para o primeiro plano, para realçar o fato de que nunca são neutros, são emoldurados pelo olhar cis branco colonial masculino, que os tem percebido como sujos, perigosos, pervertidos ou demonizados ao longo dos séculos.

Livros saem de fendas em meio a pelúcia em instalação Foto: PANOS KOKKINIAS

Como faz isso?

Estou interessada em desconstruir esses estereótipos e repensar alternativas, fortalecendo narrativas por meio de um universo fofo queer, transfeminista, pós-patriarcal e não-heteronormativo. Acho que é extremamente importante não igualar a vagina e o clitóris apenas ao corpo da mulher cis porque os genitais não definem o gênero. Existem subjetividades trans e não binárias nesses corpos que precisam de visibilidade. Através do meu trabalho, tento falar sobre essas questões e ser inclusiva, embora não me concentre na biologia.

No Brasil, muitas meninas falam sobre o clitóris nas redes sociais. Muitas dizem que as próprias mulheres frequentemente não sabem a importância do clitóris para a saúde mental e sexual. Então, gostaria de saber se o seu trabalho dialoga com esse movimento? Você está falando sobre isso também?

Essa falta de consciência é um problema social mais amplo e, portanto, acredito que seja desnecessário dizer que as mulheres não têm esse conhecimento porque as estamos responsabilizando mais uma vez. Então, eu prefiro dizer que toda a sociedade não sabe e devemos investigar historicamente porque não há espaço e visibilidade sobre o prazer feminino, examinar as raízes disso e destruir todas as estruturas sexistas e patriarcais que perpetuam o trauma e a opressão. Além disso, é importante criar irmandades e compartilhar o conhecimento que temos por meio de políticas de cuidado e solidariedade. Estou tentando fazer isso e aumentar a conscientização sobre essas questões por meio da minha prática artística. Devemos exigir que se fale sobre identidade de gênero e educação sexual nas escolas para aprendermos sobre nossos corpos e nossos limites desde criança.

Como é essa realidade na Grécia?

Infelizmente, a Grécia é um país profundamente conservador e homofóbico. Geralmente, é difícil falar sobre essas questões, especialmente na educação. É por isso que o obscurantismo e as visões estereotipadas sobre os nossos corpos, desejos e sexualidades continuam sendo construídas e a cultura do estupro é cultivada e perpetuada.

Você já fez uma instalação ou escultura específica sobre o clitóris?

Um projeto que fiz sobre o clitóris é a instalação “Confissões de CLara”. CLara é uma criatura híbrida de um planeta distante que compartilha seus pensamentos e histórias sobre a vigilância e o controle dos corpos das mulheres por meio de doenças “construídas”, como a histeria. O projeto é baseado na pesquisa de Silvia Federici sobre a caça às bruxas e a demonização da sexualidade feminina na Europa, desde os séculos XVI e XVII até agora. Outro trabalho são as “Fluffy dentatas masks”. São máscaras cujo o título se refere ao mito da vagina dentada, que encontramos em diferentes culturas ao redor do mundo e se refere a uma vagina que contém os dentes. As sociedades patriarcais tentaram criar feminilidades monstruosas para controlar os corpos das mulheres e suprimir sua sexualidade supostamente ameaçadora. As máscaras resgatam essas representações estereotipadas e mitos, numa leitura em que as mulheres têm o controle sobre os seus corpos e são ameaçadoras para tudo o que os oprime, ao mesmo tempo em que são ternas e inclusivas com elas próprias e com todas as suas irmãs.

Como o público reage às suas instalações e esculturas?

Meus projetos são coloridos, suaves e fantasiosos. Então, geralmente o público se envolve calorosamente. As instalações funcionam como lugares que ganham vida com a presença do público, que vai da comunidade queer às crianças com suas famílias. Tento construir pontes entre arte, pedagogia e ativismo. Infelizmente, houve momentos em que recebi ameaças sexistas, homofóbicas e transfóbicas e comentários de ódio de grupos de extremistas de extrema direita e cristãos fundamentalistas.

O que essa reação sinaliza sobre a sociedade contemporânea?

Isso se reflete o fato de que, à medida que os movimentos LGBTQIA+ e feministas ganham mais espaço e visibilidade, o patriarcado se torna mais reacionário. Portanto, há uma necessidade urgente de solidariedade e da criação de espaços seguros para nossas comunidades.

