Artista en diseño, Katherin Fernández es la responsable de crear closets de ensueño para famosos

La primera famosa que le dio la oportunidad de crear su closet fue Scarlet Ortiz, una vez que cumplió con un excelente e impecable trabajo, muchas fueron las contrataciones que llegaron para su empresa Closet Detail; la artista en diseño Katherin Fernández es la favorita por los famosos cuando se trata de remodelar los espacios de su casa.

La organización es clave en la labor de esta prestigiosa gigante del diseño, una vez que descubrió su habilidad por la elaboración de closets no paró hasta convertirse en la mejor. Su osadía por ganar la confianza de personalidades del espectáculo le genera una gran satisfacción, como inmigrante cubana, no fue sencillo lograr una posición como emprendedora en un país tan exigente como Estados Unidos.

«La primera oportunidad de crear closets a los artistas comenzó desde mis redes sociales, donde comencé a escribir a todos los artistas que conocía y veía por la televisión. Les escribía hasta el cansancio, hasta que me veían y respondían, intente mucho, no me cansaba de hace rlo», expresó.

Demostrarse a sí misma que sí era capaz de emprender un negocio sólido y sustentable en la ciudad de Miami, fue un reto que no dudo ni por un momento abandonar; después de llegar al país norteamericano y trabajar como mesera, siempre tuvo en mente que sería temporal, desde un principio entendió que estaba en un país de oportunidades y que debía explotar al máximo su potencial.

El sueño de decorar espacios

Katherin Fernández Mendoza, de origen cubano, llegó a Estados Unidos en el año 2013, luego de que su esposo hiciera los trámites legales para facilitar su estadía en el mencionado país. La artista en diseño aseguró que adaptarse al idioma fue bastante complicado para ella, hubo situaciones donde la depresión avanzaba en su ser y no le permitía avanzar.

No obstante, su sueño de superación siempre estuvo presente y arraigado a la meta de mejorar su condición de vida. Luego de que su esposo y ella ayudaran a una familia a remodelar su espacio y convertirlo en un closet funcional y práctico, los esposos notaron que tenían valiosas ideas que los impulsaría a salir adelante.

Ser mujer y enfrentarse a distintos tipos de clientes que le abren las puertas de su casa, sacar sus herramientas y romper todos los estereotipos para emprender un negocio donde la madera es la protagonista, es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta en su día a día. Sin embargo, su admirable fuerza no la detiene, tiene la voluntad de superar sus miedos y evolucionar con su reconocida marca de closets.

Artistas que apostaron a su talento

Adamaris López, María Celeste Araras, Rachel Díaz, Alicia Machado, Norkys Batista, Zuelika Riera, entre otros famosos del espectáculo, recomiendan con los ojos cerrados los excelentes resultados de cada closet culminado por Katherin Fernández.

La emprendedora cubana confesó que trabajar para artistas requiere del doble de compromiso en cada proyecto que asume, es una gran responsabilidad, ya que ellos dan entrada a su vida privada y debes ser lo suficientemente profesional para dar la talla.

Su marca @closet_detail_ cada día es más reposteada por influencers que comprueban los espectaculares diseños de closets que Katherin es capaz de realizar para cumplir las expectativas de sus clientes y lograr la mayor optimización de los espacios para garantizar la sensación de amplitud y comodidad.

Instagram: https://www.instagram.com/closet_detail_/?hl=es

LINK ORIGINAL: El Universal

