Artista de Hollywood firman un compromiso sobre el uso responsable de las armas en la pantalla

Según pública este martes Los Ángeles Times, la carta fue lanzada ayer bajo el lema #ShowYourSafety y solicita que los creativos «tengan en cuenta cómo se presenta la violencia con armas de fuego en la pantalla» de cine o televisión.

Entre los firmantes figuran los directores JJ Abrams y los actores y actrices Debbie Allen, Adam Brody, Mark Ruffalo o Amy Schumer .

Actor Mark Ruffalo arrives for the World Premiere of the film ‘Avengers: Infinity War’ in Hollywood, California on April 23, 2018. / AFP PHOTO / FREDERIC J. BROWN

También suscriben el documento los cómicos Judd Apatow o Jimmy Kimmel , la productora Kathleen Kennedy , y los guionistas Adam McKay, Marti Noxon o Shonda Rhimes , además de la escritora Janet Mock , entre otros.

«Como la mayor parte de Estados Unidos, estamos enfurecidos por los recientes tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde», dice la carta y «teniendo en cuenta que ha habido más de 250 tiroteos masivos en lo que va del año, lo que es una tragedia casi incomprensible, algo se tiene que hacer».

La presentadora Amy Schumer abre el programa en los MTV Movie Awards 2015 en los Ángeles, California, el 12 de abril de 2015. REUTERS/Mario Anzuoni

«Las armas ocupan un lugar destacado en la televisión y las películas en todos los rincones del mundo, pero solo Estados Unidos tiene una epidemia de violencia armada», agrega el documento.

La «responsabilidad recae en las laxas leyes sobre armas apoyadas por aquellos políticos que tienen más miedo de perder el poder que de salvar vidas. No causamos el problema, pero queremos ayudar a solucionarlo», subraya.

La campaña #ShowYourSafety se produce poco después de que hombres armados masacraran a 19 niños y dos maestros en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, y a 10 personas en una tienda de comestibles en Buffalo.

Hollywood has modeled positive culture change before: seatbelt use, smoking, teen pregnancy, and marriage equality. Time to model gun safety. https://t.co/2YUnqUBswU

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 13, 2022

La propuesta pide que los proyectos de cine y televisión «limiten escenas que incluyan niños y armas, teniendo en cuenta que las armas son ahora la principal causa de muerte de niños y adolescentes» en Estados Unidos.

«Como narradores de historias de Estados Unidos, nuestro objetivo es principalmente entretener, pero también reconocemos que las historias tienen el poder de generar cambios», continúa el comunicado.

«No nos hacemos ilusiones con que estas acciones sean un sustituto de la legislación de armas. Además, esta lista no incorpora todos los matices de las armas en pantalla. Sin embargo, estas son pequeñas cosas que podemos hacer como comunidad para intentar poner fin a esta pesadilla nacional». concluye.

EFE

