Artista colombiana junto a influencers costarricenses

En las últimas horas, y antes de su gran show de anoche en Costa Rica, la colombiana Karol G conversó con la modelo e influencer Marianela Valverde vía Zoom. El mismo ejercicio lo hizo con la espectacular Laura Ortega esta semana.

«Me dijo que estaba súper emocionada de venir a Costa Rica porque tenía mucho tiempo de no venir. En cuanto a mi experiencia, sentía que el corazón se me salía del pecho de la emoción, solo tenía un minuto para hablar con ella así que pensé, tenía que ser concreta y darle un mensaje de parte de las ticas que la admiramos, no solo por su talento, sino por salir adelante ante la adversidad con más poder y brillo que nunca. Lo bueno fue que logré captar su atención y al final me obsequió más de un minuto de tiempo», expresó Valverde.

PERIODISTA: Ariel Chaves González

Sábado 18 Junio, 2022

